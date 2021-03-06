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21:04 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» отыгралось за три секунды до сирены и победило «Северсталь» в матче плей-офф КХЛ

ТАСС, 6 марта. Московское «Динамо» в гостях обыграло череповецкую «Северсталь» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 180 зрителей и завершилась в овертайме со счетом 2:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе московского клуба отличились Дмитрий Кагарлицкий (60-я минута) и Даниил Тарасов (80). У череповчан шайба на счету Якоба Берглунда (48).

Счет в серии стал 2−1 в пользу «Динамо». В первом матче победу одержало «Динамо» (1:0), во втором победила «Северсталь» (5:2). Четвертый матч команды проведут 8 марта в Череповце.

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В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала «Северсталь» (3:2, по буллитам), в другом — «Динамо» (5:2). В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. «Динамо» лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), московский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). «Северсталь» пять раз выходила в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2020/21), высшим достижением команды из Череповца является выход во второй раунд.

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