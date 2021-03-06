«Динамо» отыгралось за три секунды до сирены и победило «Северсталь» в матче плей-офф КХЛ

В составе московского клуба отличились Дмитрий Кагарлицкий (60-я минута) и Даниил Тарасов (80). У череповчан шайба на счету Якоба Берглунда (48).

Счет в серии стал 2−1 в пользу «Динамо». В первом матче победу одержало «Динамо» (1:0), во втором победила «Северсталь» (5:2). Четвертый матч команды проведут 8 марта в Череповце.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_803a9bf1b40f66ec36cd3cc2e6462e81_hd/2_6606586403/310e216b2baac87542a44cd294277ae6/4770727625?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала «Северсталь» (3:2, по буллитам), в другом — «Динамо» (5:2). В плей-офф команды встретились в первый раз.