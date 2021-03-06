«Динамо» отыгралось за три секунды до сирены и победило «Северсталь» в матче плей-офф КХЛ
ТАСС, 6 марта. Московское «Динамо» в гостях обыграло череповецкую «Северсталь» в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 6 марта. Московское «Динамо» в гостях обыграло череповецкую «Северсталь» в третьем матче серии первого раунда
В составе московского клуба отличились Дмитрий Кагарлицкий (60-я минута) и Даниил Тарасов (80). У череповчан шайба на счету Якоба Берглунда (48).
Счет в серии стал 2−1 в пользу «Динамо». В первом матче победу одержало «Динамо» (1:0), во втором победила «Северсталь» (5:2). Четвертый матч команды проведут 8 марта в Череповце.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала «Северсталь» (3:2, по буллитам), в другом — «Динамо» (5:2). В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. «Динамо» лишь однажды оставалось вне зоны