Хоккеисты минского «Динамо» уступили СКА в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Гости с самого начала матча постарались прибрать инициативу к своим рукам, взяв шайбу под свой контроль. Хозяева в свою очередь совершали много необязательных потерь и порой у них возникали серьезные проблемы с выходом из собственной зоны. На пятой минуте питерцы открыли счет. Эмиль Галимов сыграл через Мальте Стремвалля на Артема Швец-Рогового и тот не оставил шансов Доминику Фурху.

Пропущенная шайба не воодушевила минчан, которые с большим трудом продирались сквозь оборону соперников и практически не создавали моментов у ворот Александра Самонова.

Вторая двадцатиминутка стартовала с опасного момента, который создал у ворот гостей с берегов Невы Алексей Протас. Однако счет не изменился. Обе команды старательно выжидали ошибок конкурентов, не форсируя события в атаке. Первыми дождались хоккеисты СКА. На 29-й минуте гости использовали выход два в ноль и Эмиль Галимов забросил вторую шайбу своей команды.

Проведя очередную результативную атаку гости закрылись в обороне, которую сперва потревожил Адам Альмквист, но вратарь армейцев был на чеку. Затем настала очередь Алексея Протаса. На 34-й минуте он, в отличие от скандинава своего шанса не упустил, классным броском сократив отставание от соперников. Ассистентами белоруса стали Шейн Принс и Бреннан Менелл. Воодушевленные голом динамовцы пошли вперед.

Практически тут же Шейн Принс продемонстрировал классный дриблинг и опасно бросил по воротам, но вновь не смог пробить Александра Самонова. И все же, концовка второго периода осталась за СКА, игроки которого отодвинули игру от своих ворот. Но все же не уследили за Павлом Варфоломеевым, который эффектно сравнял счет на 39-й минуте.

В начале третьего периода минчане четыре минуты играли в большинстве, опасно атакуя ворота СКА, но дивидендов это зубрам не принесло. Питерцы ответили выходом один на один Антона Бурдасова, но он не смог вывести свою команду. Затем Игорь Ожиганов кистевым броском открыл счет своим голам в плей-офф нынешнего сезона, выведя СКА вперед. Cлучилось это на 47-й минуте.

Пропустив, минчане усилили давление и Илья Шинкевич отличился на 56-й мин буквально прошив своим дальним броском вратаря СКА. Оставшееся время минчане провели в атаке, но счет до конца основного времени не изменился.

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