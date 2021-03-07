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17:19 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 7 марта. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 4:0 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске на арене «Трактор» в присутствии 5 675 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Александр Кадейкин (13-я минута), Маркус Гранлунд (27), Петр Хохряков (31) и Вячеслав Солодухин (60). После третьего гола вратарь «Трактора» Иван Федотов был заменен на чешского голкипера Романа Вилла.

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола провел второй матч на ноль в карьере в плей-офф КХЛ. Также на его счету 28 сухих игр в регулярных чемпионатах КХЛ. Финский голкипер выступает за уфимскую команду с сезона-2018/19, с 2015 по 2018 год он представлял хабаровский «Амур».

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу уфимского клуба. Следующий матч пройдет в Челябинске 9 марта.

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В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 «Трактор» во втором раунде выиграл серию со счетом 4−3.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Салават Юлаев» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Уфы является обладателем Кубка Гагарина сезона-2010/11. «Трактор» четыре раза оставался за пределами зоны плей-офф (2010/11, 2013/14, 2015/16, 2019/20), высшим достижением челябинской команды является выход в финал Кубка Гагарина (2012/13).

Трактор
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Салават Юлаев
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