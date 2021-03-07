«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Шайбы забросили Александр Кадейкин (13-я минута), Маркус Гранлунд (27), Петр Хохряков (31) и Вячеслав Солодухин (60). После третьего гола вратарь «Трактора» Иван Федотов был заменен на чешского голкипера Романа Вилла.

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола провел второй матч на ноль в карьере в плей-офф КХЛ. Также на его счету 28 сухих игр в регулярных чемпионатах КХЛ. Финский голкипер выступает за уфимскую команду с сезона-2018/19, с 2015 по 2018 год он представлял хабаровский «Амур».

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу уфимского клуба. Следующий матч пройдет в Челябинске 9 марта.

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В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 «Трактор» во втором раунде выиграл серию со счетом 4−3.