«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ
ТАСС, 7 марта. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 4:0 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 7 марта. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 4:0 в третьем матче серии первого раунда
Шайбы забросили Александр Кадейкин (13-я минута), Маркус Гранлунд (27), Петр Хохряков (31) и Вячеслав Солодухин (60). После третьего гола вратарь «Трактора» Иван Федотов был заменен на чешского голкипера Романа Вилла.
Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола провел второй матч на ноль в карьере в
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу уфимского клуба. Следующий матч пройдет в Челябинске 9 марта.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Салават Юлаев» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны