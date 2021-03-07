«Ак Барс» увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

Шайбы на счету Харри Песонена (13-я минута), Виктора Тихонова (34), Кирилла Петрова (35) и Артема Лукоянова (60).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу казанцев. Четвертый матч пройдет 9 марта в Нижнем Новгороде.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них. В плей-офф команды встретились в первый раз.