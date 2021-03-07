«Ак Барс» увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»
ТАСС, 7 марта. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:0 обыграл нижегородское «Торпедо» в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 7 марта. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:0 обыграл нижегородское «Торпедо» в третьем матче серии первого раунда
Шайбы на счету Харри Песонена (13-я минута), Виктора Тихонова (34), Кирилла Петрова (35) и Артема Лукоянова (60).
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу казанцев. Четвертый матч пройдет 9 марта в Нижнем Новгороде.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них. В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны