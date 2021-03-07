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19:57 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

ТАСС, 7 марта. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:0 обыграл нижегородское «Торпедо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 3 тыс. зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы на счету Харри Песонена (13-я минута), Виктора Тихонова (34), Кирилла Петрова (35) и Артема Лукоянова (60).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу казанцев. Четвертый матч пройдет 9 марта в Нижнем Новгороде.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них. В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением нижегородской команды является выход во второй раунд (2011/12, 2015/16).

Торпедо НН
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Ак Барс
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