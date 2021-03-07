«Локомотив» в третий раз обыграл «Йокерит» в первом раунде плей-офф КХЛ
ТАСС, 7 марта. Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 7 марта. Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда
Шайбы в составе победителей забросили Михаил Беляев (6-я минута) и Тему Пулккинен (20, 77). У финской команды отличились Сами Лепистё (31) и Никлас Енсен (57).
«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертый матч пройдет 9 марта.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинкская команда одержала победы в трех. В
«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15, за это время хельсинкский клуб по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны