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20:40 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» в третий раз обыграл «Йокерит» в первом раунде плей-офф КХЛ

ТАСС, 7 марта. Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Все игры серии проходят на площадке «Локомотива».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы в составе победителей забросили Михаил Беляев (6-я минута) и Тему Пулккинен (20, 77). У финской команды отличились Сами Лепистё (31) и Никлас Енсен (57).

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертый матч пройдет 9 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинкская команда одержала победы в трех. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за коронавируса, «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл «Локомотив» со счетом 4−2 в серии.

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15, за это время хельсинкский клуб по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, высшим достижением команды является выход во второй раунд (2014/15, 2017/18). «Локомотив» играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб также ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда дошла до финала Кубка Гагарина.

Йокерит
2:3ОТ
0:2, 1:0, 1:0
Локомотив
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