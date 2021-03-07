«Локомотив» в третий раз обыграл «Йокерит» в первом раунде плей-офф КХЛ

Шайбы в составе победителей забросили Михаил Беляев (6-я минута) и Тему Пулккинен (20, 77). У финской команды отличились Сами Лепистё (31) и Никлас Енсен (57).

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертый матч пройдет 9 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинкская команда одержала победы в трех. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за коронавируса, «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл «Локомотив» со счетом 4−2 в серии.