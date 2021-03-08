«Барыс» дважды отыгрался и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Магниткой»
Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в четвертом матче серии первого раунда
Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в четвертом матче серии первого раунда
Встреча прошла на «Барыс Арене» в
Первыми счет в матче открыли гости. На третьей минуте «Магнитка» реализовала численное преимущество и Николай Прохоркин вывел команду вперед. Однако «Барыс» сумел отыграться за секунду до перерыва — в большинстве отличился Мэтт Фрэттин.
Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала на 24-й минуте забил Николай Голдобин, на что «барсы» ответили точным броском Джесси Блэкера (26-я).
Заключительная 20-минутка осталась за хозяевами. Победу «Барысу» принес Роман Старченко, отличившийся на 52-й минуте. Ну, а точку в матче поставил Кирилл Панюков, забросивший шайбу уже в пустые ворота.
Таким образом, счет в серии стал равным 2−2. Следующий матч команды проведут 10 марта в Магнитогорске.