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17:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» дважды отыгрался и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Магниткой»

Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на «Барыс Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
Первыми счет в матче открыли гости. На третьей минуте «Магнитка» реализовала численное преимущество и Николай Прохоркин вывел команду вперед. Однако «Барыс» сумел отыграться за секунду до перерыва — в большинстве отличился Мэтт Фрэттин.

Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала на 24-й минуте забил Николай Голдобин, на что «барсы» ответили точным броском Джесси Блэкера (26-я).

Заключительная 20-минутка осталась за хозяевами. Победу «Барысу» принес Роман Старченко, отличившийся на 52-й минуте. Ну, а точку в матче поставил Кирилл Панюков, забросивший шайбу уже в пустые ворота.

Таким образом, счет в серии стал равным 2−2. Следующий матч команды проведут 10 марта в Магнитогорске.

Барыс
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Металлург Мг
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