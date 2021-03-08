Тренер «Металлурга» объяснил второе поражение от «Барыса» в плей-офф КХЛ

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой хозяев 4:2. При этом по ходу игры «Магнитка» дважды вела в счете.

— Напряженный матч. Должны были забивать в большинстве 5 на 3. Готовимся к следующей игре.

— Сегодня вы очень много беседовали с судейской бригадой. Чем вы были недовольны?

— Вопрос на 300 тысяч?

— Почему Сергей Мозякин пропустил матч?

— Во время плей-офф мы не говорим, кто и почему пропускает матчи.