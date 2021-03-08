Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
СКА
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
ХК Динамо
23
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Авангард
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
42
Хоккей. НХЛ
9.03
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
9.03
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
9.03
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
9.03
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
9.03
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
9.03
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Б
34
Все события
Фоторепортажи
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
17:49 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Металлурга» объяснил второе поражение от «Барыса» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Барыса» в четвертом матче серии в первом раунде Кубка Гагарина.

Наверх

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой хозяев 4:2. При этом по ходу игры «Магнитка» дважды вела в счете.

— Напряженный матч. Должны были забивать в большинстве 5 на 3. Готовимся к следующей игре.

— Сегодня вы очень много беседовали с судейской бригадой. Чем вы были недовольны?

— Вопрос на 300 тысяч?

— Почему Сергей Мозякин пропустил матч?

— Во время плей-офф мы не говорим, кто и почему пропускает матчи.

Счет в серии стал равным 2−2. Следующий матч пройдет 10 марта в Магнитогорске.

Барыс
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Металлург Мг
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Смолов вернулся: Выскочил на замену, забил в девятку и отдал пас
Овечкин кричал от счастья после 714-го гола. «Вашингтон» победил
СМИ: Бывший тренер «Зенита» может возглавить «Спартак»
Выбран новый президент «Барселоны». Обещаний очень много
Джокович все еще первый. Он побил рекорд Федерера
«Рубин» принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
Голевой пас Свечникова помог «Каролине» победить «Флориду»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь