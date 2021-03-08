Тренер «Металлурга» объяснил второе поражение от «Барыса» в плей-офф КХЛ
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Барыса» в четвертом матче серии в первом раунде Кубка Гагарина.
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Барыса» в четвертом матче серии в первом раунде Кубка Гагарина.
Встреча прошла в
— Напряженный матч. Должны были забивать в большинстве 5 на 3. Готовимся к следующей игре.
— Сегодня вы очень много беседовали с судейской бригадой. Чем вы были недовольны?
— Вопрос на 300 тысяч?
— Почему Сергей Мозякин пропустил матч?
— Во время
Счет в серии стал равным 2−2. Следующий матч пройдет 10 марта в Магнитогорске.