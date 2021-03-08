Михайлис назвал ключевой момент волевой победы «Барыса» и психологическое преимущество над «Магниткой»

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2. При этом по ходу игры «Барыс» дважды выступал в роли отыгрывающегося.

— Эмоциональная и напряженная игра. Много борьбы и столкновений. Хорошо реализовали большинство. Также выстояли 3 на 5. Пропустили один гол в меньшинстве, но ничего страшного. Всех с победой.

— Фил Вароне не доиграл второй период. Как он себя чувствует?

— Врач команды обследует.

— Ввиду различных травм центральных нападающих все меньше и меньше. Что планируете делать? Будете кого-то менять по позициям и передвигать?

— У нас есть еще центральные нападающие.

— В третьем периоде повели в счете. Как надо было сыграть последние семь минут, учитывая все эти столкновения и конфликты?

— В принципе, мы продолжали играть так же. Сказали ребятам, что ничего не надо менять — активно прессинговать в своей зоне и выводить шайбу в среднюю зону.

— У Даррена Дица была небольшая травма. Ничего серьезного?

— Нос разбили, но ничего не страшного.

— Игра шла кость в кость. Это такое напряжение?

— Это плей-офф. Думаю, игра в Магнитогорске будет еще тяжелее. Мы к этому готовы.

— Второй матч со зрителями. Видно, что совсем другие эмоции.

— Да-да. В первом матче, когда зрители пришли, чувствовали воодушевление, гордость за команду. И тогда, и сегодня ребята очень здорово играли. Спасибо зрителям за поддержку. Мощная поддержка. Мы это чувствовали.

— Учитывая эту яркую победу, у вас появилось психологическое преимущество?

— Счет 2:2 в серии. Борьба продолжается.