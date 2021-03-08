Михайлис назвал ключевой момент волевой победы «Барыса» и психологическое преимущество над «Магниткой»
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над «Металлургом» в четвертом матче серии в рамках первого раунда Кубка Гагарина.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над «Металлургом» в четвертом матче серии в рамках первого раунда Кубка Гагарина.
Встреча прошла в
— Эмоциональная и напряженная игра. Много борьбы и столкновений. Хорошо реализовали большинство. Также выстояли 3 на 5. Пропустили один гол в меньшинстве, но ничего страшного. Всех с победой.
— Фил Вароне не доиграл второй период. Как он себя чувствует?
— Врач команды обследует.
— Ввиду различных травм центральных нападающих все меньше и меньше. Что планируете делать? Будете
— У нас есть еще центральные нападающие.
— В третьем периоде повели в счете. Как надо было сыграть последние семь минут, учитывая все эти столкновения и конфликты?
— В принципе, мы продолжали играть так же. Сказали ребятам, что ничего не надо менять — активно прессинговать в своей зоне и выводить шайбу в среднюю зону.
— У Даррена Дица была небольшая травма. Ничего серьезного?
— Нос разбили, но ничего не страшного.
— Игра шла кость в кость. Это такое напряжение?
— Это
— Второй матч со зрителями. Видно, что совсем другие эмоции.
—
— Учитывая эту яркую победу, у вас появилось психологическое преимущество?
— Счет 2:2 в серии. Борьба продолжается.
Таким образом, «Барыс» сравнял счет в серии 2−2. Следующий матч команды проведут 10 марта в Магнитогорске.