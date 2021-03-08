Ковальчук принес «Авангарду» третью победу в серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»
ТАСС, 8 марта. Омский «Авангард» одержал победу в гостях над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 4:3 в овертайме в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 8 марта. Омский «Авангард» одержал победу в гостях над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 4:3 в овертайме в четвертом матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Илья Ковальчук (31 и 89), Рид Буше (57) и Иржи Секач (58). У проигравших отличились Никита Трямкин (7-я минута) и Брукс Мэйсек (19, 35). В третьем периоде гости сравняли счет, проигрывая 1:3 и забросив две шайбы за одну минуту.
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 10 марта в подмосковной Балашихе, где свои домашние матчи проводит «Авангард».
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча и одержали по две победы. В
«Авангард» выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), команда лишь однажды не выходила в