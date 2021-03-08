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18:44 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук принес «Авангарду» третью победу в серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

ТАСС, 8 марта. Омский «Авангард» одержал победу в гостях над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 4:3 в овертайме в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в присутствии 2 324 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Илья Ковальчук (31 и 89), Рид Буше (57) и Иржи Секач (58). У проигравших отличились Никита Трямкин (7-я минута) и Брукс Мэйсек (19, 35). В третьем периоде гости сравняли счет, проигрывая 1:3 и забросив две шайбы за одну минуту.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 10 марта в подмосковной Балашихе, где свои домашние матчи проводит «Авангард».

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча и одержали по две победы. В плей-офф команды встретились в первый раз.

«Авангард» выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), команда лишь однажды не выходила в плей-офф (2013/14). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). «Автомобилист» играет в КХЛ с сезона-2009/10, клуб четырежды оставался за пределами зоны плей-офф по итогам регулярного чемпионата (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2016/17). Екатеринбургская команда смогла преодолеть стадию первого раунда один раз (2018/19).

Автомобилист
3:4ОТ
2:0, 1:1, 0:2
Авангард
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