«Динамо» обыграло «Северсталь» и увеличило преимущество в счете в серии плей-офф КХЛ

В составе московского клуба отличились Сергей Андреев (12-я, 16-я и 32-я минуты), Дмитрий Яшкин (59) и Магнус Пяяйарви (60). У череповчан шайбы на счету Егора Морозова (21) и Владислава Кодолы (22). Андреев оформил первый хет-трик в карьере и стал вторым защитником в истории КХЛ, сделавшим это в матчах плей-офф. Первым был защитник «Локомотива» Даниэль Чернквист, который забросил три шайбы в третьем матче четвертьфинала сезона-2010/11 против рижского «Динамо».

Счет в серии стал 3−1 в пользу «Динамо». Московский клуб одержал победу в первом (1:0) и третьем (2:1 ОТ) матчах серии, во втором выиграла «Северсталь» (5:2). Пятый матч команды проведут 10 марта в Москве.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала «Северсталь» (3:2 по буллитам), в другом — «Динамо» (5:2). В плей-офф команды встретились в первый раз.