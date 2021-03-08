«Динамо» обыграло «Северсталь» и увеличило преимущество в счете в серии плей-офф КХЛ
ТАСС, 8 марта. Московское «Динамо» в гостях обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 5:2 в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 8 марта. Московское «Динамо» в гостях обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 5:2 в четвертом матче серии первого раунда
В составе московского клуба отличились Сергей Андреев (12-я, 16-я и 32-я минуты), Дмитрий Яшкин (59) и Магнус Пяяйарви (60). У череповчан шайбы на счету Егора Морозова (21) и Владислава Кодолы (22). Андреев оформил первый
Счет в серии стал 3−1 в пользу «Динамо». Московский клуб одержал победу в первом (1:0) и третьем (2:1 ОТ) матчах серии, во втором выиграла «Северсталь» (5:2). Пятый матч команды проведут 10 марта в Москве.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала «Северсталь» (3:2 по буллитам), в другом — «Динамо» (5:2). В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. «Динамо» лишь однажды оставалось вне зоны