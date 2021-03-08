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19:27 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Северсталь» и увеличило преимущество в счете в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 8 марта. Московское «Динамо» в гостях обыграло череповецкую «Северсталь» со счетом 5:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе московского клуба отличились Сергей Андреев (12-я, 16-я и 32-я минуты), Дмитрий Яшкин (59) и Магнус Пяяйарви (60). У череповчан шайбы на счету Егора Морозова (21) и Владислава Кодолы (22). Андреев оформил первый хет-трик в карьере и стал вторым защитником в истории КХЛ, сделавшим это в матчах плей-офф. Первым был защитник «Локомотива» Даниэль Чернквист, который забросил три шайбы в третьем матче четвертьфинала сезона-2010/11 против рижского «Динамо».

Счет в серии стал 3−1 в пользу «Динамо». Московский клуб одержал победу в первом (1:0) и третьем (2:1 ОТ) матчах серии, во втором выиграла «Северсталь» (5:2). Пятый матч команды проведут 10 марта в Москве.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала «Северсталь» (3:2 по буллитам), в другом — «Динамо» (5:2). В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. «Динамо» лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), московский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). «Северсталь» пять раз выходила в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2020/21), высшим достижением команды из Череповца является выход во второй раунд.

Северсталь
2:5
0:2, 2:1, 0:2
ХК Динамо
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