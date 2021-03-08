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21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Мы такая же сильная команда, как СКА, а по духу и характеру нам нет равных в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ со СКА (2:1, 1−3 — в серии).

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Источник: РИА "Новости"

«Наша команда показала бойцовский дух, настоящий характер. Мы были спокойны, когда это было нужно, играли дисциплинированно. Была упорная борьба, СКА опасно контратаковал, иногда открывался, и мы контратаковали. Игра была обоюдоострая. Фурх провёл выдающийся матч, держал нас в игре. В третьем периоде нам удалось забросить шайбу, которая стала победной. Простой розыгрыш, перевод наверх, доставили шайбу до ворот через трафик. Мы как раз говорили во втором перерыве, что отскоки часто оказываются слева или справа от ворот. Рад, что Мосалёв послушал меня и был вознаграждён. Он выполняет огромный объём работы.

Моральное состояние? Нашей задачей было выиграть матч, мы её выполнили, вернулись в серию. Теперь надо восстановиться, порадоваться победе, потом подготовиться к тому, чтобы выиграть в гостях. Нам надо смотреть не на общую картину, а на каждый конкретный момент, ставить перед собой только задачи на ближайшее время, чтобы в итоге добиться большей цели.

Конечно, мы хотим сотворить историю и отыграться с 0:3, но если смотреть на статистику таких серий, это может негативно сказаться на психологии команды. Мы считаем, что боролись на равных в каждом из матчей, давайте не будем погружаться во все причины. Сейчас счёт легко мог бы быть 3:1 в нашу пользу или 2:2. Мы считаем, что у нас такая же сильная команда, как у СКА, и у нас есть командный дух и характер, по которому нам нет равных в КХЛ. Это даёт нам шанс оставаться в серии и, возможно, сделать что-то особенное. Но я не буду делать прогнозов, мы идём шаг за шагом. Сейчас мы готовимся к пятому матчу, это будет тяжёлая задача, но мы сделаем всё возможное, — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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