Вудкрофт: Мы такая же сильная команда, как СКА, а по духу и характеру нам нет равных в КХЛ

«Наша команда показала бойцовский дух, настоящий характер. Мы были спокойны, когда это было нужно, играли дисциплинированно. Была упорная борьба, СКА опасно контратаковал, иногда открывался, и мы контратаковали. Игра была обоюдоострая. Фурх провёл выдающийся матч, держал нас в игре. В третьем периоде нам удалось забросить шайбу, которая стала победной. Простой розыгрыш, перевод наверх, доставили шайбу до ворот через трафик. Мы как раз говорили во втором перерыве, что отскоки часто оказываются слева или справа от ворот. Рад, что Мосалёв послушал меня и был вознаграждён. Он выполняет огромный объём работы.

Моральное состояние? Нашей задачей было выиграть матч, мы её выполнили, вернулись в серию. Теперь надо восстановиться, порадоваться победе, потом подготовиться к тому, чтобы выиграть в гостях. Нам надо смотреть не на общую картину, а на каждый конкретный момент, ставить перед собой только задачи на ближайшее время, чтобы в итоге добиться большей цели.