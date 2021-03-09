Известный хоккеист пробил стену паркинга в Москве на своем Porsche и чуть не упал с 3-го этажа: видео

Казионов пробил стену паркинга, паркуясь на многоуровневой стоянке. Часть автомобиля застряла в стене и повисла над землей на высоте третьего этажа. Инцидент произошел в паркинге ЖК «Ривер Парк». Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Денису Казионову 33 года. Его последней командой был «Нефтехимик». Также он играл в КХЛ за «Авангард», «Магнитку», «Амур», «Автомобилист», «Трактор», «Северсталь», нижегородское «Торпедо», «Сочи», новокузнецкий «Металлург» и минское «Динамо». В общей сложности Казионов провел в КХЛ 536 матчей, забросил 78 шайб и сделал 61 ассист.