Охота на Дица. Почему «Металлург» пытается «вывести из игры» лидера «Барыса»

Капитан «Барыса» Даррен Диц в дуэли с магнитогорским «Металлургом» набрал четыре очка и является одной из ключевых фигур в противостоянии. 27-летний хоккеист отметился победной шайбой и заблокировал восемь бросков соперников, а россияне не против вывести его из игры. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Лидер столичной команды провел неоднозначный регулярный чемпионат. С одной стороны, его полезность «-16», а с другой — он обновил личный снайперский рекорд (17+20). 2+2 у Дица и в
Самый бросающий игрок «Барыса» в четвертом матче попал под силовой прием, а в предыдущих встречах соперники пытались вызвать на ответную грубость. В похожей ситуации и неожиданный бомбардир столичного клуба в плей-офф: форвард Кирилл Панюков не только набрал уже шесть (3+3) очков в четырех матчах, но и успел подраться. Под агрессивные действия конкурентов попадали и некоторые другие игроки, среди которых Фил Варон (1+1) и Никита Михайлис (0+1).
Канадец, например, не доиграл четвертый матч с «Металлургом», а в клубе не информировали о степени его повреждения. В то же время в официальный список травмированных переведен силовой форвард Алихан Асетов (0+0), а выведен оттуда другой игрок атаки — Кертис Волк (0+1). Каждый из этих исполнителей для команды важен, но возможная потеря Дица может стать самой заметной. Он не только самый высокооплачиваемый в клубе, но и очень продуктивен.
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Самый грубый в Кубке Гагарина? Как четвертый матч «Барыса» с «Металлургом» ворвался в топ-10
Добавим, что серия «Барыса» с «Металлургом» продолжится завтра, 10 марта, в Магнитогорске. Противостояние продолжится при счете 2:2, а некоторые встречи вошли в список самых грубых.
Могли выигрывать 3:1, или в чем «Барыс» навязывает борьбу в серии против «Металлурга» в Кубке Гагарина.