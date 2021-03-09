«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (35-я минута), Маркус Гранлунд (49) и Сакари Маннинен (59).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу уфимского клуба, который выиграл третий матч подряд. Сухая серия вратаря «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы на данный момент составляет 136 минут 40 секунд. Финский голкипер выступает за уфимскую команду с сезона-2018/19, с 2015 по 2018 год он представлял хабаровский «Амур». Следующий матч пройдет в Уфе 11 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 «Трактор» во втором раунде выиграл серию со счетом 4−3.