«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
ТАСС, 9 марта. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:0 одержал победу над челябинским «Трактором» в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 9 марта. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:0 одержал победу над челябинским «Трактором» в четвертом матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (35-я минута), Маркус Гранлунд (49) и Сакари Маннинен (59).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу уфимского клуба, который выиграл третий матч подряд. Сухая серия вратаря «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы на данный момент составляет 136 минут 40 секунд. Финский голкипер выступает за уфимскую команду с сезона-2018/19, с 2015 по 2018 год он представлял хабаровский «Амур». Следующий матч пройдет в Уфе 11 марта.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Салават Юлаев» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны