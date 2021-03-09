«Локомотив» победил «Йокерит» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Шайбы в составе победителей забросили Алексей Марченко (10-я минута), Тему Пулккинен (32), Андре Петерссон (54) и Владимир Ткачев (56). У «Йокерита» отличился Джонатан Пудас (28).

«Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−0. Ранее «Локомотив» выиграл у соперника в трех матчах (1:0, 5:0, 3:2 ОТ).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинкская команда одержала победы в трех. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за коронавируса, «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл «Локомотив» со счетом 4−2 в серии.