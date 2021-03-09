«Локомотив» победил «Йокерит» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
ТАСС, 9 марта. Ярославский «Локомотив» обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 4:1 в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 9 марта. Ярославский «Локомотив» обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 4:1 в четвертом матче серии первого раунда
Шайбы в составе победителей забросили Алексей Марченко (10-я минута), Тему Пулккинен (32), Андре Петерссон (54) и Владимир Ткачев (56). У «Йокерита» отличился Джонатан Пудас (28).
«Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−0. Ранее «Локомотив» выиграл у соперника в трех матчах (1:0, 5:0, 3:2 ОТ).
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинкская команда одержала победы в трех. В
«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15, за это время хельсинкский клуб по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны