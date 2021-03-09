ЦСКА обыграл «Спартак» и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Антон Слепышев (27-я минута), Брендэн Лайпсик (54) и Иван Телегин (60). У «Спартака» отличился Мартин Бакош (3).

Три предыдущих матча противостояния также завершились в пользу ЦСКА (1:0 ОТ, 5:1, 3:0). Армейцы выиграли серию до четырех побед со счетом 4−0 и первыми вышли во второй раунд плей-офф.

В трех матчах регулярного чемпионата текущего сезона из четырех ЦСКА был сильнее «Спартака». В плей-офф ранее команды встречались в сезоне-2017/18, ту серию армейцы также выиграли со счетом 4−0.