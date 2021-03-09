ЦСКА обыграл «Спартак» и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Антон Слепышев (27-я минута), Брендэн Лайпсик (54) и Иван Телегин (60). У «Спартака» отличился Мартин Бакош (3).
Три предыдущих матча противостояния также завершились в пользу ЦСКА (1:0 ОТ, 5:1, 3:0). Армейцы выиграли серию до четырех побед со счетом 4−0 и первыми вышли во второй раунд
В трех матчах регулярного чемпионата текущего сезона из четырех ЦСКА был сильнее «Спартака». В
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен