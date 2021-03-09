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21:57 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Спартак» и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 4 809 зрителей, площадка является домашней для обоих клубов.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Антон Слепышев (27-я минута), Брендэн Лайпсик (54) и Иван Телегин (60). У «Спартака» отличился Мартин Бакош (3).

Три предыдущих матча противостояния также завершились в пользу ЦСКА (1:0 ОТ, 5:1, 3:0). Армейцы выиграли серию до четырех побед со счетом 4−0 и первыми вышли во второй раунд плей-офф.

В трех матчах регулярного чемпионата текущего сезона из четырех ЦСКА был сильнее «Спартака». В плей-офф ранее команды встречались в сезоне-2017/18, ту серию армейцы также выиграли со счетом 4−0.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. Они в восьмой раз преодолели первый раунд. «Спартак» в седьмой раз принимает участие в Кубке Гагарина, красно-белые лишь дважды доходили до второго раунда турнира.

Спартак
1:3
1:0, 0:1, 0:2
ЦСКА
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