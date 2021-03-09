«Ак Барс» обыграл «Торпедо» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
ТАСС, 9 марта. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 обыграл нижегородское «Торпедо» в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 9 марта. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 обыграл нижегородское «Торпедо» в четвертом матче серии первого раунда
У казанской команды шайбы на счету Андрея Педана (21-я минута), Найджела Доуса (23), Виктора Тихонова (31) и Станислава Галиева (58). В составе «Торпедо» отличился Иван Чехович (28).
Казанцы выиграли серию со счетом 4−0. Ранее «Ак Барс» одержал две домашние победы (2:1 ОТ, 4:1) и одну гостевую (4:0).
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них. В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны