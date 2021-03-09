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22:22 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Торпедо» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

ТАСС, 9 марта. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 обыграл нижегородское «Торпедо» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 3 000 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У казанской команды шайбы на счету Андрея Педана (21-я минута), Найджела Доуса (23), Виктора Тихонова (31) и Станислава Галиева (58). В составе «Торпедо» отличился Иван Чехович (28).

Казанцы выиграли серию со счетом 4−0. Ранее «Ак Барс» одержал две домашние победы (2:1 ОТ, 4:1) и одну гостевую (4:0).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них. В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением нижегородской команды является выход во второй раунд (2011/12, 2015/16).

Торпедо НН
1:4
0:0, 1:3, 0:1
Ак Барс
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