«Ак Барс» обыграл «Торпедо» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

У казанской команды шайбы на счету Андрея Педана (21-я минута), Найджела Доуса (23), Виктора Тихонова (31) и Станислава Галиева (58). В составе «Торпедо» отличился Иван Чехович (28).

Казанцы выиграли серию со счетом 4−0. Ранее «Ак Барс» одержал две домашние победы (2:1 ОТ, 4:1) и одну гостевую (4:0).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них. В плей-офф команды встретились в первый раз.