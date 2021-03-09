Знарок: Закончу тренировать и напишу мемуары
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок анонсировал написание откровенной автобиографии после завершения карьеры.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок анонсировал написание откровенной автобиографии после завершения карьеры.
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«Когда я буду писать мемуары, то честно про всё расскажу, выложу всё про каждого. Вот когда закончу тренировать, то напишу. И это будет, наверное, бестселлер, потому что ни один мимо меня не пройдёт, ни один», — сказал Знарок журналистам.