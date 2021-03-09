Знарок: Закончу тренировать и напишу мемуары

«Спартак» во вторник в Москве со счетом 1:3 уступил ЦСКА в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Армейцы выиграли серию со счетом 4−0. Знарок впервые в КХЛ проиграл серию плей-офф в четырех матчах.

«Когда я буду писать мемуары, то честно про всё расскажу, выложу всё про каждого. Вот когда закончу тренировать, то напишу. И это будет, наверное, бестселлер, потому что ни один мимо меня не пройдёт, ни один», — сказал Знарок журналистам.