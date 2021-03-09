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22:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Знарок: Закончу тренировать и напишу мемуары

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок анонсировал написание откровенной автобиографии после завершения карьеры.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» во вторник в Москве со счетом 1:3 уступил ЦСКА в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Армейцы выиграли серию со счетом 4−0. Знарок впервые в КХЛ проиграл серию плей-офф в четырех матчах.

«Когда я буду писать мемуары, то честно про всё расскажу, выложу всё про каждого. Вот когда закончу тренировать, то напишу. И это будет, наверное, бестселлер, потому что ни один мимо меня не пройдёт, ни один», — сказал Знарок журналистам.

Спартак
1:3
1:0, 0:1, 0:2
ЦСКА
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