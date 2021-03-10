Не подтвердили амбиции. «Спартак» Знарка вновь вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ

Главной проблемой «Спартака» на протяжении всей серии была игра в атаке. Красно-белые за три матча только один раз сумели поразить ворота Ларса Юханссона. Перед четвертой встречей тренерский штаб «Спартака» заменил в первом звене Лукаша Радила на не игравшего ранее в нынешнем плей-офф Мартина Бакоша.

У Бакоша было повреждение. Он только сегодня сам сказал, что готов сыграть. Он единственный нападающий, который забил у нас в этой серии — это и было проблемой. Один гол за четыре матча на всех нападающих — это очень мало. Олег Знарок главный тренер «Спартака»

Перестановки штаба Знарка сработали, Бакош уже на третьей минуте реализовал численное преимущество, и красно-белые впервые в серии повели по ходу матча. Хозяева площадки в первом периоде действовали на кураже и имели возможности развить успех, но то армейцев выручал вратарь Ларс Юханссон, то сами игроки «Спартака» не попадали в створ ворот из довольно выгодных позиций. Первые минуты второго периода проходили по тому же сценарию. Красно-белые много атаковали, а в одной из смен заперли соперника в зоне почти на две минуты.

Однако ЦСКА выстоял, а в конце этой смены Йори Лехтеря за воротами армейцев нарушил правила. Удаление самого результативного игрока «Спартака» в сезоне сломало игру команде Знарка. ЦСКА сумел воспользоваться численным преимуществом благодаря точному броску Антона Слепышева, а у «Спартака» после этого пропал кураж. Команды стали действовать осторожнее, а опасные моменты у ворот Юханссона исчезли.

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В третьем периоде ЦСКА уже полностью контролировал игру и сумел дожать «Спартак». Андрей Локтионов воспользовался недопониманием между Лехтерей и защитником Никитой Соколовым и отдал точную передачу на Брэндона Лайпсика, который с близкого расстояния расстрелял Юлиуса Гудачека. За 20 секунд до окончания основного времени точку в матче броском в пустые ворота поставил Иван Телегин.

«Спартаку» не хватило глубины состава

«Спартак» стал одним из главных разочарований регулярного чемпионата. Красно-белым пророчили борьбу за место в первой четверке, а генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов в интервью ТАСС перед началом сезона заявил, что команда будет бороться за Кубок Гагарина. Но проблемы начались уже в июле, «Спартак» стал одним из первых клубов лиги, который пострадал от коронавируса. В начале предсезонной подготовки красно-белые ушли на карантин и были выселены с базы в Новогорске.

Из-за коронавируса у нас сразу вывалилось от 19 до 22 человек. Это было, когда мы базу закладывали — во второй половине июля. С проблемами столкнулись все, но дало о себе знать отсутствие длинной лавки в сезоне. Те команды, у которых скамейка подлиннее, пострадали меньше. Олег Знарок главный тренер «Спартака»

Спартаковцы потеряли ряд лидеров из-за коронавируса и по ходу чемпионата, а лучший бомбардир команды Лехтеря пропустил полтора месяца из-за травмы. С 25 января в качестве помощника Знарка на скамейке находился Жамнов. К моменту его прихода «Спартак» занимал девятое место и находился вне зоны плей-офф, но в концовке сезона столичная команда сумела пробиться в восьмерку сильнейших на Западе.

В межсезонье «Спартак» сделал ставку на возрастных хоккеистов, которые хорошо знакомы Знарку по работе с предыдущими клубами и национальной командой. Красно-белые обменяли в «Авангард» быстрого и техничного, но не устраивавшего главного тренера форварда Александра Хохлачева на Сергея Широкова. Оборону укрепил олимпийский чемпион Андрей Зубарев. Благодаря проверенным игрокам Знарок, как и во всех своих предыдущих командах, делал ставку не на креатив и нестандартные действия в атаке, а на бойцовские качества и мотивацию.

«Команда билась, понравился первый матч (0:1 ОТ — прим. ТАСС), в нем нужно было цепляться, мы просто так не отдали ЦСКА ни одного матча, все игры были достойные. И моменты создавали хорошие, но с реализацией все было не очень хорошо. Конечно, я верил в своих игроков, но это спорт, у кого-то получилось, у кого-то нет. В любом случае они выходили и бились», — подчеркнул Знарок после матча.

Будущее Знарка туманно

Перед началом сезона «Спартак» практически полностью обновил и состав легионеров, сохранив только Гудачека и Робина Ганзла. Команду пополнили нападающие Лехтеря, Бакош, вернувшийся из Северной Америки Лукаш Радил, а также защитник Эмиль Юсе. «Бакош до плей-офф на протяжении месяца не забивал, а это задача иностранного игрока, тем более такого качества», — сказал Знарок.

Из всех иностранцев сезон в актив себе может занести только Лехтеря, набравший 44 очка (9 голов + 35 результативных передач) в 41 матче регулярного чемпионата. Юсе результативностью не блистал, при этом часто совершал результативные ошибки в обороне. К тому же из-за лимита на легионеров (в заявке на матч КХЛ может находиться максимум пять иностранных хоккеистов) Знарку приходилось ротировать иностранцев.

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Вратарь Никита Беспалов, который мог бы заменить Гудачека и позволить действовать в пять полевых легионеров, тренерский штаб разочаровал. Он провел всего 10 игр, из которых красно-белые выиграли только две, после чего получил травму и был отправлен в фарм-клуб «Спартака» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) «Химик». Знарок не раз подчеркивал проблемы с центрфорвардами, поэтому Лехтеря и Ганзл попадали под ротацию намного реже крайних нападающих Радила и Бакоша, схожих по своему функционалу. И это уже вопросы не только к тренерам, но и к генеральному менеджеру Алексею Жамнову.

Хуже самого себя образца прошлого сезона сыграл Артем Федоров (41 очко в регулярном чемпионате сезона-2019/20 и только 29 в сезоне-2020/21). Не так результативен и опасен в большинстве был 36-летний защитник Яков Рылов.

Контракт Знарка со «Спартаком» истекает 30 апреля нынешнего года, команда под его руководством второй год подряд не сумела преодолеть барьер первого раунда плей-офф (в сезоне-2019/20 красно-белые со счетом 2−4 уступили в серии с московским «Динамо»). В сезоне-2017/18 СКА под руководством Знарка также проиграл ЦСКА Игоря Никитина в финале Западной конференции со счетом в серии 2−4, после чего главный тренер завершил работу в петербургском клубе. Оба специалиста перед началом серии не раз подчеркивали, что находятся в дружеских отношениях, они работали вместе в штабе сборной России и выигрывали золото Олимпиады. Однако после противостояния с командой Никитина Знарок во второй раз может лишиться работы.

В карьере 58-летнего специалиста, ранее возглавлявшего ХК МВД, «Динамо» и СКА и завоевавшего три Кубка Гагарина, ранее не было сухих поражений в сериях плей-офф. Сам главный тренер отказался говорить о своей судьбе в «Спартаке» по окончании сезона. После матча он долго общался с болельщиками красно-белых на улице и раздавал автографы. Среди поклонников негатива к главному тренеру команды не исходило.

ЦСКА растет как команда

В отличие от «Спартака», для ЦСКА плей-офф начнется, по сути, только со второго раунда. Сомнений в победе красно-синих над «Спартаком» перед началом серии практически не было. Из-за введения жесткого потолка зарплат сильнейший клуб двух предыдущих сезонов ЦСКА был вынужден расстаться со многими лидерами, но потери не помешали армейцам сохранить свой игровой почерк и в шестой раз за последние семь сезонов выиграть регулярный чемпионат.

«Мы растем как команда, первый раунд ребят многому научил. Что касается содержания игр, то во втором матче все решилось в третьем периоде, сейчас тоже в третьем. Где-то мы оказались удачливыми, терпеливыми. Через это нужно проходить», — отметил Никитин после матча.

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После первого матча серии со «Спартаком» на льду из-за травмы не появлялся Никита Сошников, по той же причине команде не может помочь и Марио Кемпе. Участие обоих игроков в четвертьфинале Кубка Гагарина пока находится под вопросом. «Нужно будет кое-что подкорректировать в связи с новым соперником, начнем под следующего оппонента готовиться. Сейчас пару дней отдохнем и начнем готовиться к следующему раунду», — сказал главный тренер ЦСКА.

Во вторник определились еще два четвертьфиналиста Кубка Гагарина. Четырех матчей для выхода в следующую стадию хватило «Ак Барсу», переигравшему «Торпедо», и «Локомотиву» в противостоянии с «Йокеритом». В Западной конференции в сериях «СКА» — «Динамо» (Минск) и «Динамо» — «Северсталь» со счетом 3−1 ведут команды из Санкт-Петербурга и Москвы. Пятые матчи состоятся в среду.