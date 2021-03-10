Не подтвердили амбиции. «Спартак» Знарка вновь вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда
Главной проблемой «Спартака» на протяжении всей серии была игра в атаке.
У Бакоша было повреждение. Он только сегодня сам сказал, что готов сыграть. Он единственный нападающий, который забил у нас в этой серии — это и было проблемой. Один гол за четыре матча на всех нападающих — это очень мало.
Перестановки штаба Знарка сработали, Бакош уже на третьей минуте реализовал численное преимущество, и
Однако ЦСКА выстоял, а в конце этой смены Йори Лехтеря за воротами армейцев нарушил правила. Удаление самого результативного игрока «Спартака» в сезоне сломало игру команде Знарка. ЦСКА сумел воспользоваться численным преимуществом благодаря точному броску Антона Слепышева, а у «Спартака» после этого пропал кураж. Команды стали действовать осторожнее, а опасные моменты у ворот Юханссона исчезли.
В третьем периоде ЦСКА уже полностью контролировал игру и сумел дожать «Спартак». Андрей Локтионов воспользовался недопониманием между Лехтерей и защитником Никитой Соколовым и отдал точную передачу на Брэндона Лайпсика, который с близкого расстояния расстрелял Юлиуса Гудачека. За 20 секунд до окончания основного времени точку в матче броском в пустые ворота поставил Иван Телегин.
«Спартак» стал одним из главных разочарований регулярного чемпионата.
Из-закоронавируса у нас сразу вывалилось от 19 до 22 человек. Это было, когда мы базу закладывали — во второй половине июля. С проблемами столкнулись все, но дало о себе знать отсутствие длинной лавки в сезоне. Те команды, у которых скамейка подлиннее, пострадали меньше.
Спартаковцы потеряли ряд лидеров
В межсезонье «Спартак» сделал ставку на возрастных хоккеистов, которые хорошо знакомы Знарку по работе с предыдущими клубами и национальной командой.
«Команда билась, понравился первый матч (0:1 ОТ — прим. ТАСС), в нем нужно было цепляться, мы просто так не отдали ЦСКА ни одного матча, все игры были достойные. И моменты создавали хорошие, но с реализацией все было не очень хорошо. Конечно, я верил в своих игроков, но это спорт, у
Перед началом сезона «Спартак» практически полностью обновил и состав легионеров, сохранив только Гудачека и Робина Ганзла. Команду пополнили нападающие Лехтеря, Бакош, вернувшийся из Северной Америки Лукаш Радил, а также защитник Эмиль Юсе. «Бакош до
Из всех иностранцев сезон в актив себе может занести только Лехтеря, набравший 44 очка (9 голов + 35 результативных передач) в 41 матче регулярного чемпионата. Юсе результативностью не блистал, при этом часто совершал результативные ошибки в обороне. К тому же
Вратарь Никита Беспалов, который мог бы заменить Гудачека и позволить действовать в пять полевых легионеров, тренерский штаб разочаровал. Он провел всего 10 игр, из которых
Хуже самого себя образца прошлого сезона сыграл Артем Федоров (41 очко в регулярном чемпионате сезона-2019/20 и только 29 в сезоне-2020/21). Не так результативен и опасен в большинстве был 36-летний защитник Яков Рылов.
Контракт Знарка со «Спартаком» истекает 30 апреля нынешнего года, команда под его руководством второй год подряд не сумела преодолеть барьер первого раунда
В карьере 58-летнего специалиста, ранее возглавлявшего ХК МВД, «Динамо» и СКА и завоевавшего три Кубка Гагарина, ранее не было сухих поражений в сериях
В отличие от «Спартака», для ЦСКА
«Мы растем как команда, первый раунд ребят многому научил. Что касается содержания игр, то во втором матче все решилось в третьем периоде, сейчас тоже в третьем.
После первого матча серии со «Спартаком» на льду
Во вторник определились еще два четвертьфиналиста Кубка Гагарина. Четырех матчей для выхода в следующую стадию хватило «Ак Барсу», переигравшему «Торпедо», и «Локомотиву» в противостоянии с «Йокеритом». В Западной конференции в сериях «СКА» — «Динамо» (Минск) и «Динамо» — «Северсталь» со счетом 3−1 ведут команды из
В случае побед фаворитов, ЦСКА в полуфинале Западной конференции встретится с «Локомотивом».