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13:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» узнал соперника по второму раунду плей-офф КХЛ в случае победы в серии над «Металлургом»

Оппонент выиграл свою серию всухую.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский «Барыс» может сыграть с казанским «Ак Барсом» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, если доведет до четырех побед серию с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщают «Известия».

«Ак Барс» пробился в следующую стадию турнира, выиграв противостояние с нижегородским «Торпедо» (4−0 в серии).

Хоккей

КХЛ 2020-2021
1/4 финала конференций, 10.03.2021, 17:00

Металлург Мг-Барыс-

«Уже в ближайшие два дня в случае побед в пятых матчах своих серий на “Востоке” уфимский “Салават Юлаев” отправит в отпуск челябинский “Трактор”, а омский “Авангард” — екатеринбургский “Автомобилист”.

В этом случае “Ак Барс” может попасть во втором раунде на “Салават”. Но это зависит от исхода серии “Металлург” — “Барыс”, счет которой 2:2, и командам точно не избежать шестого матча. Если в итоге дальше пройдет “Магнитка”, “Ак Барс” сыграет с “Салаватом”. В случае триумфа “Барыса” с казанцами будет играть именно казахстанский коллектив», — говорится в тексте.

Сегодня, 10 марта, «Барыс» на выезде проведет пятый матч с магнитогорским «Металлургом». Начало — в 20:00 по времени Нур-Султана.

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