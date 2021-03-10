«Барыс» узнал соперника по второму раунду плей-офф КХЛ в случае победы в серии над «Металлургом»

«Уже в ближайшие два дня в случае побед в пятых матчах своих серий на “Востоке” уфимский “Салават Юлаев” отправит в отпуск челябинский “Трактор”, а омский “Авангард” — екатеринбургский “Автомобилист”.



В этом случае “Ак Барс” может попасть во втором раунде на “Салават”. Но это зависит от исхода серии “Металлург” — “Барыс”, счет которой 2:2, и командам точно не избежать шестого матча. Если в итоге дальше пройдет “Магнитка”, “Ак Барс” сыграет с “Салаватом”. В случае триумфа “Барыса” с казанцами будет играть именно казахстанский коллектив», — говорится в тексте.