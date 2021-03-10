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13:31 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проведет пятый матч плей-офф Кубка Гагарина против СКА из Санкт-Петербурга

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Континентальной хоккейной лиге сегодня состоятся пятые поединки стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты минского «Динамо», пробившиеся в плей-офф после большого перерыва, сыграют в Ледовом дворце Санкт-Петербурга против одного из фаворитов турнира — СКА Валерия Брагина. Первая, вторая и третья встречи команд завершились не в пользу команды Крэйга Вудкрофта. Четвертый матч «Динамо» смогло выиграть со счетом 2:1, и серия вернулась в город над Невой.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
1/4 финала конференций, 10.03.2021, 19:30

СКА-Динамо Мн-

По итогам регулярного сезона минское «Динамо» заняло седьмое место, а СКА был вторым вслед за ЦСКА.

Также сегодня состоятся еще три встречи первого раунда плей-офф. В Западной конференции московское «Динамо» в Москве сыграет с череповецкой «Северсталью» (счет в серии — 3:1). В Восточной конференции омский «Авангард», ведущий в серии — 3:1, в Балашихе сразится с «Автомобилистом». В Магнитогорске местный «Металлург» поспорит с «Барысом». В данном противоборстве счет в серии пока ничейный — (2:2).

Накануне плей-офф КХЛ покинули сразу три клуба. «Йокерит», «Спартак» и «Торпедо» проиграли свои серии со счетом 0:4. Финны не смогли противостоять ярославскому «Локомотиву» Андрея Скабелки. Московский «Спартак» признал превосходство земляков из ЦСКА, а нижегородцы уступили напору казанского «Ак Барса».

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