Минское «Динамо» проведет пятый матч плей-офф Кубка Гагарина против СКА из Санкт-Петербурга

Хоккеисты минского «Динамо», пробившиеся в плей-офф после большого перерыва, сыграют в Ледовом дворце Санкт-Петербурга против одного из фаворитов турнира — СКА Валерия Брагина. Первая, вторая и третья встречи команд завершились не в пользу команды Крэйга Вудкрофта. Четвертый матч «Динамо» смогло выиграть со счетом 2:1, и серия вернулась в город над Невой.

Хоккей КХЛ 2020-2021 1/4 финала конференций, 10.03.2021, 19:30 СКА - Динамо Мн -

По итогам регулярного сезона минское «Динамо» заняло седьмое место, а СКА был вторым вслед за ЦСКА.

Также сегодня состоятся еще три встречи первого раунда плей-офф. В Западной конференции московское «Динамо» в Москве сыграет с череповецкой «Северсталью» (счет в серии — 3:1). В Восточной конференции омский «Авангард», ведущий в серии — 3:1, в Балашихе сразится с «Автомобилистом». В Магнитогорске местный «Металлург» поспорит с «Барысом». В данном противоборстве счет в серии пока ничейный — (2:2).