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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» разгромно проиграл «Металлургу» и оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина

ХК «Барыс» потерпел разгромное поражение от «Металлурга», сообщает корреспондент Vesti.kz. Пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел сегодня, 10 марта, в Магнитогорске и завершился в пользу российского клуба со счетом 5:1.

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Источник: РИА "Новости"

Ворота казахстанской команды защищал Йони Ортио. Он пропустил шайбу уже на второй минуте. Счет во встрече в равенстве открыл Сергей Мозякин.

На 15-й минуте удаление за задержку соперника клюшкой заработал Аркадий Шестаков. «Магнитка» воспользовалась численным преимуществом и удвоила открыв. Шайбу в большинстве забросил Николай Прохоркин.

К середине второго периода казахстанская команда пропустила третью шайбу — на этот раз от Николая Голдобина, который ранее отметился голевой передачей.

Вскоре хозяева остались в меньшинстве, чем умело воспользовался форвард «Барыса» Кертис Волк, сокративший отрыв после того, как вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин отбросил шайбу прямо на него.

Однако это взятие ворот не перевернуло ход игры для «Барыса». До конца второго периода было пропущено еще два гола, причем менее чем за минуту и в равенстве, а счет был доведен до разгромного.

На третий период «Барыс» вышел, уступая в четыре шайбы. Этот отрезок матча команда отстояла на ноль, пытаясь забить еще, но больше поразить ворота Кошечкина не удалось.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Магнитки» — ей осталось выиграть еще один матч, чтобы выйти во второй раунд плей-офф. У «Барыса» же тоже еще есть шанс изменить ситуацию — нужно побеждать в двух оставшихся встречах. Следующую игру команды проведут в Нур-Султане 12 марта.

Напомним, в случае прохода во второй раунд Кубка Гагарина следующим соперником «Барыса» станет казанский «Ак Барс», в составе которого играет форвард сборной Казахстана и экс-лидер столичного клуба Найджел Доус.

Металлург Мг
5:1
2:0, 3:1, 0:0
Барыс
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