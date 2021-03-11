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11:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Магнитка» без шансов вынесла «Барыс»! Седьмого матча в этой серии не будет?

Команда Ильи Воробьёва показала абсолютное превосходство на площадке от первой до последней минуты.

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Источник: РИА "Новости"

Серия «Металлурга» и «Барыса» — единственная в первом раунде, в которой счёт после четырёх матчей был равным. И тут с положением дел не поспоришь — борьба между соперниками нешуточная, страсти кипят, игры кость в кость, не считая первой встречи и гола в пустые ворота в четвёртой, всё решается в одну шайбу.

В пятой встрече перевес «Магнитки» оказался более существенным, и это было видно с самого начала. Хозяева легко вскрывали оборону соперника, прорывались на пятачок, угрожали воротам в каждой атаке.

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Сергей Мозякин, пропускавший предыдущую встречу, сегодня вернулся в состав и отличился в своём юбилейном 150-м матче плей-офф КХЛ, подъев вкусный отскок на дальнем пятачке, пока Йони Ортио не успел переместиться и закрыть ворота. Позже он мог бы справить ещё одно достижение, став первым игроком лиги со 100 передачами в плей-офф, но Архип Неколенко после его паса угодил в штангу.

«Магнитка» наращивала давление — отличный момент был у Николая Голдобина, здорово заряжал Тейлор Бек в контратаке, мог забивать Деннис Расмуссен, когда шайба после заброса по непонятной траектории выскочила на пятак, а Ортио в это время уехал за ворота.

Сбить настрой хозяев могло бы удаление Прохоркина, но отоборонялись «сталевары» на отлично, а затем и Николай, выскочив из штрафбокса, мог удваивать счёт. В быстрой атаке он не забил, а в скором большинстве под занавес периода идеально выцелил сквозь трафик в девятку.

«Барыс» сник — с такой «Магниткой» ему было не справиться. Во втором периоде Ортио пропустил ещё трижды и был заменён. Великолепно играло звено Прохоркина, особенно Николай Голдобин, который вырвался в лучшие бомбардиры и снайперы плей-офф. Удивительно, как нападающий преобразился с наступлением кубковой весны и заслуженно дорос до ударной тройки. Сегодня он раздавал передачи, изящно накручивал соперников, буквально паря надо льдом, попадал в штанги, зарабатывал на себе удаления, а после шикарной передачи Прохоркина сделал счёт 3:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

На экваторе встречи «Барысу» всё же удалось пробить Василия Кошечкина, но когда «Магнитка» играючи забросила ещё две шайбы, стало окончательно всё понятно. «Сталевары» сегодня катили так, что никакие преграды им были не страшны.

Сегодня «Магнитка» смотрелась воздушно и излучала бесконечную уверенность, а «Барыс» был растерян и не знал, что делать. Если нур-султанцы ничего не придумают, седьмого матча в этой серии может и не быть.

Елена Кузнецова

Металлург Мг
5:1
2:0, 3:1, 0:0
Барыс
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