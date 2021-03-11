«Магнитка» без шансов вынесла «Барыс»! Седьмого матча в этой серии не будет?
Команда Ильи Воробьёва показала абсолютное превосходство на площадке от первой до последней минуты.
Команда Ильи Воробьёва показала абсолютное превосходство на площадке от первой до последней минуты.
Серия «Металлурга» и «Барыса» — единственная в первом раунде, в которой счёт после четырёх матчей был равным. И тут с положением дел не поспоришь — борьба между соперниками нешуточная, страсти кипят, игры кость в кость, не считая первой встречи и гола в пустые ворота в четвёртой, всё решается в одну шайбу.
В пятой встрече перевес «Магнитки» оказался более существенным, и это было видно с самого начала. Хозяева легко вскрывали оборону соперника, прорывались на пятачок, угрожали воротам в каждой атаке.
Сергей Мозякин, пропускавший предыдущую встречу, сегодня вернулся в состав и отличился в своём юбилейном 150-м матче
«Магнитка» наращивала давление — отличный момент был у Николая Голдобина, здорово заряжал Тейлор Бек в контратаке, мог забивать Деннис Расмуссен, когда шайба после заброса по непонятной траектории выскочила на пятак, а Ортио в это время уехал за ворота.
Сбить настрой хозяев могло бы удаление Прохоркина, но отоборонялись «сталевары» на отлично, а затем и Николай, выскочив из штрафбокса, мог удваивать счёт. В быстрой атаке он не забил, а в скором большинстве под занавес периода идеально выцелил сквозь трафик в девятку.
«Барыс» сник — с такой «Магниткой» ему было не справиться. Во втором периоде Ортио пропустил ещё трижды и был заменён. Великолепно играло звено Прохоркина, особенно Николай Голдобин, который вырвался в лучшие бомбардиры и снайперы
На экваторе встречи «Барысу» всё же удалось пробить Василия Кошечкина, но когда «Магнитка» играючи забросила ещё две шайбы, стало окончательно всё понятно. «Сталевары» сегодня катили так, что никакие преграды им были не страшны.
Сегодня «Магнитка» смотрелась воздушно и излучала бесконечную уверенность, а «Барыс» был растерян и не знал, что делать. Если
Елена Кузнецова