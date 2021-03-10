«Барыс» потерял канадского нападающего до конца серии с «Металлургом»

Напомним, что Варон не доиграл четвертый матч «Барыса» с «Магниткой» в Нур-Султане и не вышел на пятую игру серии в Магнитогорске. Он стал четвертым хоккеистом в лазарете казахстанского клуба.

Следующий матч команд пройдет в столице Казахстана 12 марта. Счет в серии до четырех побед 3−2 в пользу российского клуба.