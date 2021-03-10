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21:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерял канадского нападающего до конца серии с «Металлургом»

Канадский форвард «Барыса» Фил Варон больше не сыграет в серии с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

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Отмечается, что у ведущего центрального нападающего проблемы с плечом.

Напомним, что Варон не доиграл четвертый матч «Барыса» с «Магниткой» в Нур-Султане и не вышел на пятую игру серии в Магнитогорске. Он стал четвертым хоккеистом в лазарете казахстанского клуба.
Следующий матч команд пройдет в столице Казахстана 12 марта. Счет в серии до четырех побед 3−2 в пользу российского клуба.

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