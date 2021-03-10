«Авангард» выиграл у «Автомобилиста» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
ТАСС, 10 марта. Омский «Авангард» дома одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:1 в пятом матче серии первого раунда
ТАСС, 10 марта. Омский «Авангард» дома одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:1 в пятом матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (22-я минута), Иржи Секач (32) и Алексей Береглазов (36). У проигравших отличился Павел Дацюк (6). На 10-й минуте матча за удар коленом дисциплинарный штраф до конца игры получил нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук. Дацюк стал самым возрастным автором гола в
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Авангарда».
«Авангард» выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), команда лишь однажды не выходила в
Ранее в четвертьфинал вышли московские ЦСКА и «Динамо», ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».