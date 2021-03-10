«Авангард» выиграл у «Автомобилиста» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (22-я минута), Иржи Секач (32) и Алексей Береглазов (36). У проигравших отличился Павел Дацюк (6). На 10-й минуте матча за удар коленом дисциплинарный штраф до конца игры получил нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук. Дацюк стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ, отличившись в возрасте 42 лет и 233 дней, прежний рекорд принадлежал Сергею Федорову (42 года и 100 дней).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Авангарда».

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча и одержали по две победы. В плей-офф команды встретились в первый раз.

«Авангард» выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), команда лишь однажды не выходила в плей-офф (2013/14). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). «Автомобилист» играет в КХЛ с сезона-2009/10, клуб четырежды оставался за пределами зоны плей-офф по итогам регулярного чемпионата (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2016/17). Екатеринбургская команда смогла преодолеть стадию первого раунда один раз (2018/19).