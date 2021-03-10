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10 марта, источник: ТАСС

«Авангард» выиграл у «Автомобилиста» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

ТАСС, 10 марта. Омский «Авангард» дома одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал. Матч прошел в подмосковной Балашихе в присутствии 2 021 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (22-я минута), Иржи Секач (32) и Алексей Береглазов (36). У проигравших отличился Павел Дацюк (6). На 10-й минуте матча за удар коленом дисциплинарный штраф до конца игры получил нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук. Дацюк стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ, отличившись в возрасте 42 лет и 233 дней, прежний рекорд принадлежал Сергею Федорову (42 года и 100 дней).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Авангарда».

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча и одержали по две победы. В плей-офф команды встретились в первый раз.

«Авангард» выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), команда лишь однажды не выходила в плей-офф (2013/14). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). «Автомобилист» играет в КХЛ с сезона-2009/10, клуб четырежды оставался за пределами зоны плей-офф по итогам регулярного чемпионата (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2016/17). Екатеринбургская команда смогла преодолеть стадию первого раунда один раз (2018/19).

Ранее в четвертьфинал вышли московские ЦСКА и «Динамо», ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».

Авангард
3:1
0:1, 3:0, 0:0
Автомобилист
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