СКА обыграл минское «Динамо» и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ
ТАСС, 10 марта. Петербургский СКА одержал победу дома над минским «Динамо» со счетом 4:3 в овертайме в пятом матче серии первого раунда серии
ТАСС, 10 марта. Петербургский СКА одержал победу дома над минским «Динамо» со счетом 4:3 в овертайме в пятом матче серии первого раунда серии
В составе СКА шайбы забросили Эмиль Галимов (25-я и 30-я минуты), Кирилл Марченко (58) и Антон Бурдасов (69). У гостей отличились Павел Варфоломеев (4, 43) и Денис Мосалев (44).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу СКА. В трех первых встречах петербуржцы одержали победы со счетом 4:2, 6:4 и 4:3 в овертайме, в четвертой выиграли минчане со счетом 2:1.
СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны
Ранее в четвертьфинал вышли московские ЦСКА и «Динамо», ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».