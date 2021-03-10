Дацюк рассказал о том, планирует ли продолжить игровую карьеру
Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк ответил на вопрос о том, собирается ли он продолжать игровую карьеру.
Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк ответил на вопрос о том, собирается ли он продолжать игровую карьеру.
«Где поставить запятую во фразе “Уйти нельзя остаться”? Не знаю, где хотите там и ставьте. Я пока ничего не придумал. Буду думать о продолжении карьеры в межсезонье», — заявил Дацюк.
В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ 42-летний Дацюк в 51 игре набрал 35 (12+31) очков. В
Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.
(Иван Богун).