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10 марта, источник: Спорт-Экспресс

Дацюк рассказал о том, планирует ли продолжить игровую карьеру

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк ответил на вопрос о том, собирается ли он продолжать игровую карьеру.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Где поставить запятую во фразе “Уйти нельзя остаться”? Не знаю, где хотите там и ставьте. Я пока ничего не придумал. Буду думать о продолжении карьеры в межсезонье», — заявил Дацюк.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ 42-летний Дацюк в 51 игре набрал 35 (12+31) очков. В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.

(Иван Богун).

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