«Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
ТАСС, 11 марта. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл на своей площадке со счетом 3:2 челябинский «Трактор» в пятом матче серии первого раунда
ТАСС, 11 марта. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл на своей площадке со счетом 3:2 челябинский «Трактор» в пятом матче серии первого раунда
У победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен (11-я минута), Сакари Маннинен (26) и Маркус Гранлунд (60, буллит), забивший победный гол за 19 секунд до конца основного времени матча. В составе челябинского клуба шайбы на счету Игоря Полыгалова (33) и Александра Авцина (51).
Уфимцы выиграли серию со счетом 4−1. Соперник команды по четвертьфиналу Кубка Гагарина станет известен по завершении серии между магнитогорским «Металлургом» и «Барысом» из
В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» и «Трактор» провели между собой два матча и одержали по одной победе. В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Салават Юлаев» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны
Ранее в четвертьфинал вышли московские ЦСКА и «Динамо», ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».