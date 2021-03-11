«Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

У победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Хартикайнен (11-я минута), Сакари Маннинен (26) и Маркус Гранлунд (60, буллит), забивший победный гол за 19 секунд до конца основного времени матча. В составе челябинского клуба шайбы на счету Игоря Полыгалова (33) и Александра Авцина (51).

Уфимцы выиграли серию со счетом 4−1. Соперник команды по четвертьфиналу Кубка Гагарина станет известен по завершении серии между магнитогорским «Металлургом» и «Барысом» из Нур-Султана. На данный момент счет в серии 3−2 в пользу российской команды.

В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» и «Трактор» провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 «Трактор» во втором раунде выиграл серию со счетом 4−3.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Салават Юлаев» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Уфы является обладателем Кубка Гагарина сезона-2010/11. «Трактор» четыре раза оставался за пределами зоны плей-офф (2010/11, 2013/14, 2015/16, 2019/20), высшим достижением челябинской команды является выход в финал Кубка Гагарина (2012/13).