Звезда «Барыса» против легенды КХЛ. Сможет ли казахстанский клуб остановить «Металлург» в шестом матче?
Это единственная недоигранная пара в первом круге.
Это единственная недоигранная пара в первом круге.
Сегодня, 12 марта, казахстанский клуб «Барыс» в шестом матче
В Казахстан матчевая серия переехала при балансе 3−2 в пользу российского клуба. У «Барыса» неплохая статистика в домашних шестых встречах, но фаворитом в матче считается «Металлург». Клубы уже играли в
В «Барысе» результат может определить успешная игра 27-летнего капитана Даррена Дица. Лидер казахстанского клуба провел неровный сезон, но на финише обновил личный снайперский рекорд (17+20) и выиграл бомбардирскую гонку у Линуса Виделля (9+27) с Якобом Лильей (20+15).
Капитан выиграл для «Барыса» одну из пяти встреч противостояния с «Металлургом», когда забил победный гол в овертайме. Всего в
В «Металлурге» несколько заметных исполнителей, но все они уступают 39-летнему Сергею Мозякину. Легенда лиги, возможно, не так результативен, как прежде, но к его статистике в матчах с «Барысом» нескоро приблизятся оппоненты. Он набрал уже 40 (17+23) очков. Три (2+1) балла набраны в текущей серии.
Еще один исполнитель, которого можно определить как опасного, — это Николай Голдобин. 25-летний форвард дебютировал в КХЛ, начав сезон в ЦСКА. В регулярном чемпионате россиянин набрал всего 19 (6+13) очков, но в
Голдобин настоящий специалист по «Барысу».
Возможно, что
Шестой матч в