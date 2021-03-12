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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

Звезда «Барыса» против легенды КХЛ. Сможет ли казахстанский клуб остановить «Металлург» в шестом матче?

Это единственная недоигранная пара в первом круге.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 12 марта, казахстанский клуб «Барыс» в шестом матче плей-офф КХЛ на своем льду примет магнитогорский «Металлург» и не может его проиграть. О двух важнейших игроках противостояния, которые могут принести победу своему клубу, — в материале корреспондента Vesti.kz.

В Казахстан матчевая серия переехала при балансе 3−2 в пользу российского клуба. У «Барыса» неплохая статистика в домашних шестых встречах, но фаворитом в матче считается «Металлург». Клубы уже играли в Нур-Султане в текущей серии плей-офф и обменялись победами.

В «Барысе» результат может определить успешная игра 27-летнего капитана Даррена Дица. Лидер казахстанского клуба провел неровный сезон, но на финише обновил личный снайперский рекорд (17+20) и выиграл бомбардирскую гонку у Линуса Виделля (9+27) с Якобом Лильей (20+15).

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Капитан выиграл для «Барыса» одну из пяти встреч противостояния с «Металлургом», когда забил победный гол в овертайме. Всего в плей-офф Диц набрал четыре (2+2) очка, а в играх с магнитогорцами — 15 (8+7) баллов. Лучшим бомбардиром клуба в Кубке Гагарина является Кирилл Панюков (3+3), но первая угроза — это Диц.

В «Металлурге» несколько заметных исполнителей, но все они уступают 39-летнему Сергею Мозякину. Легенда лиги, возможно, не так результативен, как прежде, но к его статистике в матчах с «Барысом» нескоро приблизятся оппоненты. Он набрал уже 40 (17+23) очков. Три (2+1) балла набраны в текущей серии.

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1/4 финала конференций, 12.03.2021, 16:30

Барыс-Металлург Мг-

Еще один исполнитель, которого можно определить как опасного, — это Николай Голдобин. 25-летний форвард дебютировал в КХЛ, начав сезон в ЦСКА. В регулярном чемпионате россиянин набрал всего 19 (6+13) очков, но в плей-офф уже восемь (5+3).

Голдобин настоящий специалист по «Барысу». Во-первых, после перехода в «Металлург» он набрал 11 (7+4) очков в играх против казахстанцев. Во-вторых, дебютант турнира во втором матче за ЦСКА отдал первую голевую передачу против «Барыса», которой он открыл свой лицевой счет в КХЛ.
Возможно, что кто-то из этих персонажей станет героем столичного матча. «Барыс» способен переиграть оппонента, если проявят себя лидеры. Можно ожидать осторожную игру, а победитель будет определен в овертайме.

Шестой матч в Нур-Султане начнется в 19:30 по столичному времени и будет показан в прямом эфире. В России дали расклад на очередной матч серии, а также назвали победителя в паре.

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