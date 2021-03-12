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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл в решающем матче «Металлургу» и вылетел из плей-офф КХЛ

ХК «Барыс» потерпел поражение в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 12 марта, команды в Нур-Султане провели шестой матч. Он завершился победой гостей со счетом 5:3.

Первым во встрече на 26-й минуте в большинстве после удаления Джесси Блэкера отличился экс-игрок молодежной сборной Казахстана Семен Кошелев, выступающий в «Магнитке». Судье потребовался видеопросмотр на правильность взятия ворот, в итоге гол был засчитан.

Вели в счете гости недолго. На 33-й минуте сравнял Линус Виделль, которому ассистировали Никита Михайлис и Алекс Линтуниеми.

Вскоре удаление заработал капитан «Барыса» Даррен Диц. И опять гости сумели реализовать численное большинство и повели в счете. Но за 14 секунд до второго перерыва «Барыс» снова сумел отыграться. На этот раз шайбу забросил Михайлис, которому ассистировал Виделль.

На 46-й минуте за толчок клюшкой удаление заработал защитник «Барыса» Алексей Маклюков. И «Магнитка» очень быстро использовала свое численное преимущество и опять повела в счете. Шайбу забросил Сергей Мозякин.

На 55-й минуте гости увеличили отрыв, снова воспользовавшись удалением у «Барыса». На этот раз Мозякин отдал голевую передачу Тэйлору Беку.

Менее чем за три минуты до финальной сирены Кирилл Панюков с передачи Виделля и Дица сократил разрыв до минимума. Но в самой концовке матча гости забросили пятую шайбу в пустые ворота.

«Барыс» проиграл серию со счетом 2−4 и завершает сезон. «Металлург» вышел во второй раунд плей-офф.

Барыс
3:5
0:0, 2:2, 1:3
Металлург Мг
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