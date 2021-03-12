«Барыс» проиграл в решающем матче «Металлургу» и вылетел из плей-офф КХЛ
ХК «Барыс» потерпел поражение в серии первого раунда
ХК «Барыс» потерпел поражение в серии первого раунда
Сегодня, 12 марта, команды в
Первым во встрече на 26-й минуте в большинстве после удаления Джесси Блэкера отличился
Вели в счете гости недолго. На 33-й минуте сравнял Линус Виделль, которому ассистировали Никита Михайлис и Алекс Линтуниеми.
Вскоре удаление заработал капитан «Барыса» Даррен Диц. И опять гости сумели реализовать численное большинство и повели в счете. Но за 14 секунд до второго перерыва «Барыс» снова сумел отыграться. На этот раз шайбу забросил Михайлис, которому ассистировал Виделль.
На 46-й минуте за толчок клюшкой удаление заработал защитник «Барыса» Алексей Маклюков. И «Магнитка» очень быстро использовала свое численное преимущество и опять повела в счете. Шайбу забросил Сергей Мозякин.
На 55-й минуте гости увеличили отрыв, снова воспользовавшись удалением у «Барыса». На этот раз Мозякин отдал голевую передачу Тэйлору Беку.
Менее чем за три минуты до финальной сирены Кирилл Панюков с передачи Виделля и Дица сократил разрыв до минимума. Но в самой концовке матча гости забросили пятую шайбу в пустые ворота.
«Барыс» проиграл серию со счетом 2−4 и завершает сезон. «Металлург» вышел во второй раунд