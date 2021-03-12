«Одна из самых жестких серий». Тренер «Магнитки» прокомментировал победу над «Барысом» в плей-офф
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Барысом» в первом раунде
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Барысом» в первом раунде
— Мы сегодня смогли положиться на наше большинство. Спасибо «Барысу» за серию. Это, наверное, одна из самых жестких серий первого круга была. Хорошая, мужская серия, — сказал Воробьев на
— Была
— Нет, не было. Но тут с двух сторон было. Но это
Напомним, «Барыс» в решающем матче на своем льду проиграл «Металлургу» со счетом 3:5 и уступил в серии 2−4, завершив сезон.