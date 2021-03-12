«Одна из самых жестких серий». Тренер «Магнитки» прокомментировал победу над «Барысом» в плей-офф

— Мы сегодня смогли положиться на наше большинство. Спасибо «Барысу» за серию. Это, наверное, одна из самых жестких серий первого круга была. Хорошая, мужская серия, — сказал Воробьев на пресс-конференции.

— Была какая-то установка жестче играть?

— Нет, не было. Но тут с двух сторон было. Но это плей-офф, ребята.