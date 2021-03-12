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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Одна из самых жестких серий». Тренер «Магнитки» прокомментировал победу над «Барысом» в плей-офф

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Барысом» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что не давал своим игрокам установку играть жестче.

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— Мы сегодня смогли положиться на наше большинство. Спасибо «Барысу» за серию. Это, наверное, одна из самых жестких серий первого круга была. Хорошая, мужская серия, — сказал Воробьев на пресс-конференции.

— Была какая-то установка жестче играть?

— Нет, не было. Но тут с двух сторон было. Но это плей-офф, ребята.

Напомним, «Барыс» в решающем матче на своем льду проиграл «Металлургу» со счетом 3:5 и уступил в серии 2−4, завершив сезон.

Барыс
3:5
0:0, 2:2, 1:3
Металлург Мг
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