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20:25 (мск), источник: БЕЛТА

Российский форвард Денис Мосалев покинул минское «Динамо»

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский форвард Денис Мосалев покинул минское «Динамо». Трудовые отношения между клубом и игроком расторгнуты по соглашению сторон. Такая информация размещена на официальном сайте «зубров», сообщает БЕЛТА.

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Источник: hcdinamo.by

В 20 матчах регулярного чемпионата игрок набрал 8 (5+3) очков. В плей-офф на счету нападающего 3 (2+1) результативных балла в пяти играх. Именно его голевой бросок стал победным в четвертой игре серии с питерским СКА.

«Денис Мосалев пришел в команду по ходу сезона и сразу стал одним из лидеров, играл важную роль как на площадке, так и в раздевалке, был примером профессионализма и отношения к делу для молодых хоккеистов. В матчах плей-офф Денис ярко и эффективно проявил себя, если говорить образно, то таскал рояль и играл на нем. Клуб благодарен Денису за работу и вклад в успехи команды. Учитывая предварительные договоренности, на данном этапе по соглашению сторон мы расторгли контракт. Но не исключено, что в будущем вернемся к обсуждению дальнейшего сотрудничества», — цитирует пресс-служба минчан генерального менеджера динамовцев Андрея Парфимовича.

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