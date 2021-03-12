Российский форвард Денис Мосалев покинул минское «Динамо»

«Денис Мосалев пришел в команду по ходу сезона и сразу стал одним из лидеров, играл важную роль как на площадке, так и в раздевалке, был примером профессионализма и отношения к делу для молодых хоккеистов. В матчах плей-офф Денис ярко и эффективно проявил себя, если говорить образно, то таскал рояль и играл на нем. Клуб благодарен Денису за работу и вклад в успехи команды. Учитывая предварительные договоренности, на данном этапе по соглашению сторон мы расторгли контракт. Но не исключено, что в будущем вернемся к обсуждению дальнейшего сотрудничества», — цитирует пресс-служба минчан генерального менеджера динамовцев Андрея Парфимовича.