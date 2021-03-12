Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
35
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
13.03
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
13.03
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
13.03
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
13.03
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
20:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Команде аплодировали стоя». Михайлис разобрал серию с «Магниткой» и извинился за окончание сезона

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что они гнали команду вперед, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Напомним, что столичный клуб из-за пандемии весь сезон играл без зрителей, которых допустили только на плей-офф против «Магнитки». Сегодня, 12 марта, «Барыс» проиграл решающий матч на своей арене со счетом 3:5 и уступил в первом раунде 2−4, завершив сезон.

«По серии скажу, что да, могли и склонить чащу весов на свою сторону. Но, наверное, где-то не хватило терпения. В таких матчах, особенно как сегодня, терпения не хватило, где нужно перетерпеть соперника, дождаться своих моментов.

Спасибо нашим болельщикам. Огромная поддержка, мощная поддержка. Гнали команду вперед, поддерживали. И даже проиграли этот матч — наши болельщики стоя аплодировали нашим ребятам, нашей команде. Спасибо им огромное за эту поддержу. Извиняюсь, что мы не продлили эту серию и не выиграли эту серию, чтобы опять увидеть их на трибунах", — сказал Михайлис на пресс-конференции.

Барыс
3:5
0:0, 2:2, 1:3
Металлург Мг
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Стали известны все пары четвертьфинала плей-офф КХЛ
Губерниев выступил за возврат системы «весна-осень» в футболе
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Марселе
СМИ сообщили об интересе испанского клуба к Александру Головину
«Динамо» снова обыграет «Спартак»: Топ-5 ставок выходных
Большунов поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Пекине
Российская биатлонистка поделила золото в спринте на Кубке IBU
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь