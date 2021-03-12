«Команде аплодировали стоя». Михайлис разобрал серию с «Магниткой» и извинился за окончание сезона

Напомним, что столичный клуб из-за пандемии весь сезон играл без зрителей, которых допустили только на плей-офф против «Магнитки». Сегодня, 12 марта, «Барыс» проиграл решающий матч на своей арене со счетом 3:5 и уступил в первом раунде 2−4, завершив сезон.

«По серии скажу, что да, могли и склонить чащу весов на свою сторону. Но, наверное, где-то не хватило терпения. В таких матчах, особенно как сегодня, терпения не хватило, где нужно перетерпеть соперника, дождаться своих моментов.