«Команде аплодировали стоя». Михайлис разобрал серию с «Магниткой» и извинился за окончание сезона
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после вылета из
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после вылета из
Напомним, что столичный клуб
«По серии скажу, что да, могли и склонить чащу весов на свою сторону. Но, наверное,
Спасибо нашим болельщикам. Огромная поддержка, мощная поддержка. Гнали команду вперед, поддерживали. И даже проиграли этот матч — наши болельщики стоя аплодировали нашим ребятам, нашей команде. Спасибо им огромное за эту поддержу. Извиняюсь, что мы не продлили эту серию и не выиграли эту серию, чтобы опять увидеть их на трибунах", — сказал Михайлис на