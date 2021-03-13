Лукашенко о «Динамо» — СКА: Вы же видели судейство. Просто сломали игру, несправедливо и некрасиво

«Конечно, молодцы, прогресс хороший. Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые…



Ну как за две минуты (до конца игры со СКА — прим. Sports.ru) можно было пропустить шайбу? Не заматерели еще, молодежь.



Я был рад, когда овертайм случился. Сразу сказал: 5−7 минут мы должны выстоять, тогда сможем играть. И играли нормально. Поэтому молодцы, но хотелось бы большего.



Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже», — передает слова Лукашенко белорусская Tribuna.com.