Лукашенко о «Динамо» — СКА: Вы же видели судейство. Просто сломали игру, несправедливо и некрасиво

«Конечно, молодцы, прогресс хороший. Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые…
Ну как за две минуты (до конца игры со СКА — прим. Sports.ru) можно было пропустить шайбу? Не заматерели еще, молодежь.
Я был рад, когда овертайм случился. Сразу сказал: 5−7 минут мы должны выстоять, тогда сможем играть. И играли нормально. Поэтому молодцы, но хотелось бы большего.
Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже», — передает слова Лукашенко белорусская Tribuna.com.
В целом, добавил он, руководству «Динамо» удалось сформировать неплохую команду после того, как оттуда «выкинули тех, кто распальцованно ходил», и взяли хоккеистов, «которые хотят играть».
«Поэтому создали команду. Если они сохранят ее, это будет хорошая команда», — отметил Лукашенко.