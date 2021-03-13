Ставка на Михайлиса провалилась? Что ждет «Барыс» после вылета из Кубка Гагарина

«Почему вылетели: против “Магнитки” “Барысу” не хватило мастерства и опыта. Это касается и соперничества игроков, и дуэли тренеров. Когда “Металлург” чуть поддавливал, казахстанский клуб рассыпался, а свои шансы икал в большинстве или в ошибках соперника. “Магнитка” дала “Барысу” возможность поверить в свои силы, но итоговая победа уральцев была лишь делом времени.

Что дальше: думаю, что в “Барысе” дадут спокойно работать Юрию Михайлису, который и дальше будет строить команду на основе раскрывшихся местных хоккеистов (Михайлис-младший, Панюков, Сагадеев, Мусоров, Шалапов и другие) и приглашенных легионеров, а также шлифовать свою систему, получая опыт в КХЛ. Этот сезон показал, что ставка на этого специалиста не провалилась, и, на мой взгляд, через год-два он сможет показать результат не хуже, чем был у “Барыса” при Андрее Скабелке», — говорится в заметке.