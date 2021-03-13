Ставка на Михайлиса провалилась? Что ждет «Барыс» после вылета из Кубка Гагарина
Казахстанский клуб уступил «Магнитке» в серии 2−4.
Казахстанский клуб уступил «Магнитке» в серии 2−4.
Российский спортивный сайт «Чемпионат» высказал мнение о том, что в будущем казахстанский «Баырс» после вылета из
На старте Кубка Гагарина подопечные Юрия Михайлиса уступили магнитогорскому «Металлургу» в серии со счетом 2−4.
«Почему вылетели: против “Магнитки” “Барысу” не хватило мастерства и опыта. Это касается и соперничества игроков, и дуэли тренеров. Когда “Металлург” чуть поддавливал, казахстанский клуб рассыпался, а свои шансы икал в большинстве или в ошибках соперника. “Магнитка” дала “Барысу” возможность поверить в свои силы, но итоговая победа уральцев была лишь делом времени.
Что дальше: думаю, что в “Барысе” дадут спокойно работать Юрию Михайлису, который и дальше будет строить команду на основе раскрывшихся местных хоккеистов (Михайлис-младший, Панюков, Сагадеев, Мусоров, Шалапов и другие) и приглашенных легионеров, а также шлифовать свою систему, получая опыт в КХЛ. Этот сезон показал, что ставка на этого специалиста не провалилась, и, на мой взгляд, через
«Отдельный разговор о противостоянии “Металлурга” с “Барысом”. Единственном в первом раунде, где пришлось сыграть шесть встреч. Вот уж где точно не было скучно. “Барыс” даже после ухода Андрея Скабелки оставил приятное впечатление. Команда боевая, кусачая, с хорошими легионерами, которые не отбывали номер на льду. Блэкер и Лилья получили травмы в шестой встрече, Вароне травмировался еще раньше, но “барсы” все равно цеплялись за результат до последнего. Но “Магнитка” объективно сильнее, а Илья Воробьёв опытнее и мудрее Юрия Михайлиса, который отработал в КХЛ в качестве главного тренера всего первый сезон», — добавил источник.