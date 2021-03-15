Игрок «Спартака» объяснил высокие зарплаты хоккеистов

По его словам, спортсмены на льду получают серьезные травмы, которые требуют дорогостоящих операций. Игрок также отметил, что карьера хоккеиста продолжается, в лучшем случае, лет 15.

Если хоккеист — лидер, делает результат, радует болельщиков, то он должен получать хорошие деньги. Никита Соколов хоккеист московского «Спартака»

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Соколов провел 41 матч в регулярном чемпионате. Защитник отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-6». В четырех играх плей-офф 22-летний игрок не совершил результативных действий.