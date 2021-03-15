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19:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок «Спартака» объяснил высокие зарплаты хоккеистов

Защитник московского «Спартака» Никита Соколов объяснил высокие зарплаты хоккеистов.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, спортсмены на льду получают серьезные травмы, которые требуют дорогостоящих операций. Игрок также отметил, что карьера хоккеиста продолжается, в лучшем случае, лет 15.

Если хоккеист — лидер, делает результат, радует болельщиков, то он должен получать хорошие деньги.
Никита Соколов
хоккеист московского «Спартака»

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Соколов провел 41 матч в регулярном чемпионате. Защитник отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-6». В четырех играх плей-офф 22-летний игрок не совершил результативных действий.

В мае бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов оправдал высокие зарплаты футболистов. Он также упомянул травмоопасность вида спорта и отметил, что игроки ни у кого не воруют, а получают столько, сколько им предлагают.

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