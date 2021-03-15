Игрок «Спартака» объяснил высокие зарплаты хоккеистов
Защитник московского «Спартака» Никита Соколов объяснил высокие зарплаты хоккеистов.
Защитник московского «Спартака» Никита Соколов объяснил высокие зарплаты хоккеистов.
По его словам, спортсмены на льду получают серьезные травмы, которые требуют дорогостоящих операций. Игрок также отметил, что карьера хоккеиста продолжается, в лучшем случае, лет 15.
Если хоккеист — лидер, делает результат, радует болельщиков, то он должен получать хорошие деньги.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Соколов провел 41 матч в регулярном чемпионате. Защитник отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-6». В четырех играх
В мае бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов оправдал высокие зарплаты футболистов. Он также упомянул травмоопасность вида спорта и отметил, что игроки ни у кого не воруют, а получают столько, сколько им предлагают.