В «Барысе» рассказали о бюджете на новый сезон и привлечении спонсоров
Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал о формировании бюджета на следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал о формировании бюджета на следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанской команде ранее уже сокращали бюджет, а Иванищев говорил о возможном привлечении дополнительных источников финансирования.
«Бюджет на рассмотрении. Больше он не будет, но нам никто не мешает зарабатывать деньги. Будем искать спонсоров. Идет этап перехода с одной организации в другую», — поделился Иванищев.
Напомним, казахстанский клуб «Барыс» досрочно выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, а у практически всего основного состава в конце апреля истекают контракты.