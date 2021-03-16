В «Барысе» рассказали о бюджете на новый сезон и привлечении спонсоров

Казахстанской команде ранее уже сокращали бюджет, а Иванищев говорил о возможном привлечении дополнительных источников финансирования.

«Бюджет на рассмотрении. Больше он не будет, но нам никто не мешает зарабатывать деньги. Будем искать спонсоров. Идет этап перехода с одной организации в другую», — поделился Иванищев.