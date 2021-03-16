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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

В «Барысе» рассказали о бюджете на новый сезон и привлечении спонсоров

Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал о формировании бюджета на следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанской команде ранее уже сокращали бюджет, а Иванищев говорил о возможном привлечении дополнительных источников финансирования.

«Бюджет на рассмотрении. Больше он не будет, но нам никто не мешает зарабатывать деньги. Будем искать спонсоров. Идет этап перехода с одной организации в другую», — поделился Иванищев.

Напомним, казахстанский клуб «Барыс» досрочно выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, а у практически всего основного состава в конце апреля истекают контракты.

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