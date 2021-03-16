«Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке. Наш клуб благодарит Анатолия за все годы, проведенные в команде, и желает успехов в продолжении карьеры за океаном!» — отмечается в сообщении пресс-службы «Автомобилиста» в Twitter.

Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.

Правда на россиянина в НХЛ — у «Айлендерс». В 2016 году Голышев был выбран клубом в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 95-м номером.