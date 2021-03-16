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14:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голышев продолжит карьеру в Северной Америке

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке, информирует пресс-служба клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке. Наш клуб благодарит Анатолия за все годы, проведенные в команде, и желает успехов в продолжении карьеры за океаном!» — отмечается в сообщении пресс-службы «Автомобилиста» в Twitter.

Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.

Правда на россиянина в НХЛ — у «Айлендерс». В 2016 году Голышев был выбран клубом в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 95-м номером.

В этом сезоне Голышев провел в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «плюс 2».

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