Голышев продолжит карьеру в Северной Америке
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке, информирует
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке, информирует
«Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке. Наш клуб благодарит Анатолия за все годы, проведенные в команде, и желает успехов в продолжении карьеры за океаном!» — отмечается в сообщении
Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.
Правда на россиянина в НХЛ — у «Айлендерс». В 2016 году Голышев был выбран клубом в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 95-м номером.
В этом сезоне Голышев провел в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «плюс 2».