Оставить, нельзя потерять. Несколько важных игроков в «Барысе», которые могут уйти из команды
У хоккеистов истекают контракты с клубом.
У хоккеистов истекают контракты с клубом.
Казахстанский клуб «Барыс» составил список игроков, которых бы хотел сохранить в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но переговоры еще не вступили в окончательную стадию. О тех, за кого нужно побороться, — в материале корреспондента Vesti.kz.
Контракты заканчиваются практически у всех игроков основного состава, а в «Барысе» прояснили ситуацию с текущей обстановкой в команде. В некоторых игроках в клубе заинтересованы и готовы работать дальше.
1. Линус Виделль
Оба сезона в «Барысе» шведский форвард уходил за 30 очков и больше, подтверждая свою продуктивность. Его игрой так впечатлены, что готовы предложить казахстанский паспорт и новый контракт. В клубе не против дальнейшего сотрудничества, ведь в составе не хватает опытных и умелых исполнителей. Осталось узнать мнение 35-летнего хоккеиста.
2. Фил Варон
Захочет ли канадец остаться? 30-летний форвард оставил неплохое впечатление. Особенно своими хитрыми разрезающими передачами. Возможно, если он пройдет полноценный предсезонный сбор, то с первых матчей включится в борьбу, а не возьмет паузу на раскачку. Сомневаемся, что его попробуют переманить, поэтому дело за «Барысом».
3. Якоб Лилья
Шведский форвард относительно ярко провел регулярный чемпионат, но в
4. Кирилл Панюков
23-летний нападающий провел лучший сезон в КХЛ. Был агрессивен и результативен. Органично вписался в первую тройку форвардов и не абсолютно не считает себя звездой. Надеемся, что Панюков заслужил контракт поинтереснее, ведь играл он не хуже опытных лидеров. Уверены, что в следующем сезоне форвард сыграет еще сильнее, хоть и требования к нему будут повыше.
5. Джесси Блэкер
29-летний канадец с казахстанским паспортом балансирует между провалом и неплохим сезоном. Если учесть, что в прежних турнирах он не опускался ниже 20 очков за турнир, то сейчас он провалился (4+7). А если вспомнить, как для него складывался сезон — весьма сносное выступление. Плюсы могут перевесить минусы, и защитник еще на сезон останется в Казахстане.
Напомним, «Барыс» досрочно завершил сезон в КХЛ после поражения от магнитогорского «Металлурга». В клубе рассказали о формировании бюджета на новый сезон, а также — о возможном новом тренерском штабе.