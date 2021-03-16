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21:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский хоккеист Алексей Протас покидает минское «Динамо»

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Алексей Протас покидает минское «Динамо», сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

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20-летнего нападающего, который перешел в состав «зубров» летом 2020 года, отозвал из аренды клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Команда
Динамо Мн

За минское «Динамо» хоккеист провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 18 (10+8) очков. В плей-офф на счету Алексея Протаса 4 (1+3) результативных балла в 5 играх. Также он был признан лучшим новичком первого раунда Кубка Гагарина, став первым представителем минского «Динамо», признанным лучшим игроком по итогам одного из раундов плей-офф.

11 ноября 2020 года в матче с «Сибирью» Алексей Протас, забросив пятую шайбу с начала чемпионата, побил рекорд Егора Шаранговича по голам в одном сезоне для игроков минского «Динамо» в возрасте до 20 лет.

Клуб поблагодарил хоккеиста за игру и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

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