Белорусский хоккеист Алексей Протас покидает минское «Динамо»
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Алексей Протас покидает минское «Динамо», сообщили БЕЛТА в
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Алексей Протас покидает минское «Динамо», сообщили БЕЛТА в
20-летнего нападающего, который перешел в состав «зубров» летом 2020 года, отозвал из аренды клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
За минское «Динамо» хоккеист провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 18 (10+8) очков. В
11 ноября 2020 года в матче с «Сибирью» Алексей Протас, забросив пятую шайбу с начала чемпионата, побил рекорд Егора Шаранговича по голам в одном сезоне для игроков минского «Динамо» в возрасте до 20 лет.
Клуб поблагодарил хоккеиста за игру и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.