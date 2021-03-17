Экс-форвард «Барыса» и сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер объявил о завершении карьеры

«После 1041 сыгранной игры, 17 профессиональных сезонов и проживания в 12 странах пора мне попрощаться с игрой, которую я люблю и которой так много отдал, но и она дала мне гораздо больше взамен. Я безмерно благодарен за весь мировой опыт, воспоминания на всю жизнь, возможности и прекрасные дружеские отношения, которые я завел на этом пути. Спасибо! Когда я рос в маленьком городке, я никогда не думал, что буду профессионально играть в хоккей так долго, не говоря уже о том, чтобы иметь возможность играть за три команды НХЛ. Спасибо всем организациям, тренерам, товарищам по команде, агентам и в основном болельщикам.

Самое главное, делая карьеру из своей мечты, я всем обязан своим родителям. Ранние утренние тренировки до поздних ночных игр, бесчисленные часы на холодных аренах, они всегда поддерживали меня во всех взлетах и ​​падениях. Спасибо моему брату за то, что он лучший брат. Бесчисленные часы игры в уличный хоккей и его поддержка очень многое значили для меня.

Это была безумная и долгая поездка в течение 17 лет, но пора ее официально завершить. Это говорит о том, что любой может осуществить свою мечту, если верит в себя. Не уверен, что нас ждет в будущем, но хоккей всегда будет частью меня, и я сохраню эти воспоминания навсегда. Спасибо!» — написал он.