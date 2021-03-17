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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

Cтала известна сумма премиальных игроков «Металлурга» за победу над «Барысом» в серии плей-офф КХЛ

Противостояние растянулось на шесть игр.

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Источник: РИА "Новости"

Обнародована сумма вознаграждения, которую получили хоккеисты магнитогорского «Металлурга» за победу над «Барысом» в первом раунде плей-офф КХЛ сезона-2020/21.

Команда
Металлург Мг

В 1/8 финала Кубка Гагарина подопечные Ильи Воробьева оказались сильнее «Барыса», выиграв серию в шести матчах 4−2 (7:4, 1:2 ОТ, 2:1, 2:4, 5:1, 5:3). По данным Metaratings.ru, за выход во второй раунд игроки «Магнитки» получили по десять тысяч евро.

В ¼ финала турнира «Металлург» сыграет против омского «Авангарда». Первый матч серии состоится 18 марта.

Напомним, что это был дебютный год казахстанца Юрия Михайлиса на посту главного тренера «Барыса». При этом из-за пандемии коронавируса столичная команда не смогла вовремя начать подготовку к сезону.

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