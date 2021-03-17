Cтала известна сумма премиальных игроков «Металлурга» за победу над «Барысом» в серии плей-офф КХЛ

Обнародована сумма вознаграждения, которую получили хоккеисты магнитогорского «Металлурга» за победу над «Барысом» в первом раунде плей-офф КХЛ сезона-2020/21.

Команда Металлург Мг

В 1/8 финала Кубка Гагарина подопечные Ильи Воробьева оказались сильнее «Барыса», выиграв серию в шести матчах 4−2 (7:4, 1:2 ОТ, 2:1, 2:4, 5:1, 5:3). По данным Metaratings.ru, за выход во второй раунд игроки «Магнитки» получили по десять тысяч евро.

В ¼ финала турнира «Металлург» сыграет против омского «Авангарда». Первый матч серии состоится 18 марта.