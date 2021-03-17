Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
17.03
ЦСКА
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
17.03
Ак Барс
Салават Юлаев
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
10Косторная: слезы после шестого места
17 марта, источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл ЦСКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях победил московский ЦСКА со счетом 2:0 в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 50-й минуте отличился Егор Коршков, на 59-й — Михаил Беляев.

ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В плей-офф команды встречались один раз, в сезоне-2016/17, также на стадии ¼ финала, «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−2.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в Москве 19 марта.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. «Локомотив» играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.

ЦСКА
0:2
0:0, 0:0, 0:2
Локомотив
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
ЦСКА — «Зенит»: обмен Рондона с Дзюбой и красота Венделла
Двухметровый американец отправил Малкина к врачам
СМИ: Тренера «Хетафе» предложили «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву»
Скандал в РПЛ: Левников засчитал гол «Ростова» после игры рукой
«Челси» играет с «Атлетико» в Лиге чемпионов (трансляция)
«Бавария» принимает «Лацио» в Лиге чемпионов (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь