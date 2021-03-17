«Локомотив» обыграл ЦСКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях победил московский ЦСКА со счетом 2:0 в стартовом матче серии второго раунда
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях победил московский ЦСКА со счетом 2:0 в стартовом матче серии второго раунда
На 50-й минуте отличился Егор Коршков, на 59-й — Михаил Беляев.
ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен