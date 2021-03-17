«Локомотив» обыграл ЦСКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

На 50-й минуте отличился Егор Коршков, на 59-й — Михаил Беляев.

ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В плей-офф команды встречались один раз, в сезоне-2016/17, также на стадии ¼ финала, «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−2.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в Москве 19 марта.