Есть из кого выбирать. Как будет выглядеть новый «Барыс» в КХЛ

Качественно обновленный «Барыс» способен в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) забраться выше шестого места. Казахстанской команде нужно точечное усиление, чтобы в Кубке Гагарина составить по-настоящему конкурентную борьбу. Предположения по составу — в материале корреспондента Vesti.kz.

Вратарскую бригаду оставим под вопросом, ведь после чемпионата мира могут быть серьезные изменения. Если мы вернемся в первый дивизион, то тут возможны перестановки. Вряд ли 37-летний Хенрик Карлссон снова согласится играть за национальную команду, вытаскивая ее наверх. Тогда потребуется искать замену. Ожидаем еще одну комбинацию — казахстанец и легионер.

В обороне все снова будет строиться на Даррене Дице, который дорабатывает свой контракт в «Барысе». В тренерском штабе подтвердили, что хотели бы оставить и некоторых других легионеров. Если Юрий Михайлис сохранит свой пост на следующий сезон, а это, скорее всего, будет зависеть от результата на чемпионате, то оборона будет выглядеть следующим образом.

Команда Барыс

1-я пара — Даррен Диц с Валерием Ореховым или Алексеем Маклюковым.

2-я пара — Джесси Блэкер с Виктором Сведбергом или Алексом Линтуниеми.

3-я пара — Диллон Хетерингтон с Егором Шалаповым или Саматом Данияром.

В атаке все сложнее. Контракты только у трех игроков, которые могут играть вместе, но, скорее всего, сыграют порознь. Кто останется еще? Предположим, что это игроки сборной Казахстана, в первую очередь. Не обойтись и без легионеров.

1-я тройка — Новичок — Линус Виделль (или новичок) — Кирилл Панюков.

2-я тройка — Якоб Лилья — Кертис Волк — Никита Михайлис.

3-я тройка — Роман Старченко — Антон Сагадеев — Алихан Асетов.

4-я тройка — Павел Акользин — Дмитрий Шевченко — Егор Петухов.