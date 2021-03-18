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17:38 (мск), источник: Vesti.kz

Есть из кого выбирать. Как будет выглядеть новый «Барыс» в КХЛ

Могут поменять и тренерский штаб.

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Источник: РИА "Новости"

Качественно обновленный «Барыс» способен в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) забраться выше шестого места. Казахстанской команде нужно точечное усиление, чтобы в Кубке Гагарина составить по-настоящему конкурентную борьбу. Предположения по составу — в материале корреспондента Vesti.kz.

Вратарскую бригаду оставим под вопросом, ведь после чемпионата мира могут быть серьезные изменения. Если мы вернемся в первый дивизион, то тут возможны перестановки. Вряд ли 37-летний Хенрик Карлссон снова согласится играть за национальную команду, вытаскивая ее наверх. Тогда потребуется искать замену. Ожидаем еще одну комбинацию — казахстанец и легионер.
В обороне все снова будет строиться на Даррене Дице, который дорабатывает свой контракт в «Барысе». В тренерском штабе подтвердили, что хотели бы оставить и некоторых других легионеров. Если Юрий Михайлис сохранит свой пост на следующий сезон, а это, скорее всего, будет зависеть от результата на чемпионате, то оборона будет выглядеть следующим образом.

Команда
Барыс

1-я пара — Даррен Диц с Валерием Ореховым или Алексеем Маклюковым.

2-я пара — Джесси Блэкер с Виктором Сведбергом или Алексом Линтуниеми.

3-я пара — Диллон Хетерингтон с Егором Шалаповым или Саматом Данияром.

В атаке все сложнее. Контракты только у трех игроков, которые могут играть вместе, но, скорее всего, сыграют порознь. Кто останется еще? Предположим, что это игроки сборной Казахстана, в первую очередь. Не обойтись и без легионеров.

1-я тройка — Новичок — Линус Виделль (или новичок) — Кирилл Панюков.

2-я тройка — Якоб Лилья — Кертис Волк — Никита Михайлис.

3-я тройка — Роман Старченко — Антон Сагадеев — Алихан Асетов.

4-я тройка — Павел Акользин — Дмитрий Шевченко — Егор Петухов.

Есть и еще несколько кандидатов, которые могут побороться за место в основном составе или будут в ротации. Усиление команды должно быть точечное. Еще пару сильных легионеров, и новый «Барыс» готов. При качественной подготовке — перед вами участник следующего плей-офф в КХЛ.

Напомним, столичный «Барыс» финишировал на шестом месте в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф проиграл серию магнитогорскому «Металлургу». В «Барысе» обозначили приоритеты на межсезонье, а также высказались о контрактах для игроков.

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