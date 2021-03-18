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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

Третий раунд? Кого из двух подравшихся игроков «Барыс» может оставить в составе для КХЛ

У обоих истекают контракты с клубом.

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Источник: РИА "Новости"

Защитники «Барыса» Никита Клещенко и Джесси Блэкер повздорили на тренировке, а теперь могут покинуть столичный клуб в связи завершением контрактов. Об их шансах остаться в составе казахстанского участника Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в материале корреспондента Vesti.kz.

В конце ноября оба игрока стали участниками скандала, а первым к играм вернулся Клещенко. Экс-россиянин после конфликта отыграл всего один матч: около 15 минут сыграл 6 декабря с подмосковным «Витязем» и больше в состав не проходил. Уроженец Канады, который пострадал больше в разборке, пропустил почти месяц.

Лишь 23 декабря Блэкер получил первые минуты, а перед плей-офф снова травмировался. В Кубке Гагарина на его счету не только пять встреч, но и гол в победном матче. «Девятый» номер не был безупречен, как и весь «Барыс», но сезон завершил с показателем полезности «+9». Клещенко отыграл похуже «-9».

Команда
Барыс

Посильнее отыграл Блэкер и по очкам (4+7), а его визави баллов не набрал. Можно предположить, что тут победа за Джесси, но 196-сантиметровый Никита еще не заиграл так, как от него ждут. По манере выступления он напоминает тех же канадцев: не боится брать игру на себя, но габариты или технический арсенал не позволяют быть продуктивнее.

Кому есть место в составе? Оба заиграны за сборную Казахстана, поэтому имеют равные шансы. Но Блэкеру уже 29 лет, а завершившийся сезон провел слабее, чем два предыдущих. 24-летний Клещенко перспективнее, а инцидент «поломал» ему весь сезон. В отсутствии Виктора Сведберга он мог занять его нишу, хоть и играет немного по-другому.

Но не воспользовался. Дадут еще шанс? Если не появятся более интересные варианты, а они появиться могут только с казахстанскими паспортами, то оба останутся в «Барысе». Смогут играть вместе? Не исключено, что им придется пересекаться, ведь у обоих «плавающие» напарники. Но второй раунд, после того «поединка», выиграл Блэкер, ведь играет только он, а будет ли третий? Возможно.

Напомним, столичный «Барыс» финишировал на шестом месте в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф проиграл серию магнитогорскому «Металлургу». В «Барысе» обозначили приоритеты на межсезонье, а также высказались о контрактах для игроков. Некоторых хоккеистов могут оставить в составе.

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