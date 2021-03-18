Третий раунд? Кого из двух подравшихся игроков «Барыс» может оставить в составе для КХЛ
У обоих истекают контракты с клубом.
У обоих истекают контракты с клубом.
Защитники «Барыса» Никита Клещенко и Джесси Блэкер повздорили на тренировке, а теперь могут покинуть столичный клуб в связи завершением контрактов. Об их шансах остаться в составе казахстанского участника Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в материале корреспондента Vesti.kz.
В конце ноября оба игрока стали участниками скандала, а первым к играм вернулся Клещенко.
Лишь 23 декабря Блэкер получил первые минуты, а перед
Посильнее отыграл Блэкер и по очкам (4+7), а его визави баллов не набрал. Можно предположить, что тут победа за Джесси, но 196-сантиметровый Никита еще не заиграл так, как от него ждут. По манере выступления он напоминает тех же канадцев: не боится брать игру на себя, но габариты или технический арсенал не позволяют быть продуктивнее.
Кому есть место в составе? Оба заиграны за сборную Казахстана, поэтому имеют равные шансы. Но Блэкеру уже 29 лет, а завершившийся сезон провел слабее, чем два предыдущих. 24-летний Клещенко перспективнее, а инцидент «поломал» ему весь сезон. В отсутствии Виктора Сведберга он мог занять его нишу, хоть и играет немного
Но не воспользовался. Дадут еще шанс? Если не появятся более интересные варианты, а они появиться могут только с казахстанскими паспортами, то оба останутся в «Барысе». Смогут играть вместе? Не исключено, что им придется пересекаться, ведь у обоих «плавающие» напарники. Но второй раунд, после того «поединка», выиграл Блэкер, ведь играет только он, а будет ли третий? Возможно.
Напомним, столичный «Барыс» финишировал на шестом месте в Восточной конференции КХЛ, а в