«Металлург» обыграл «Авангард» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ
ТАСС, 18 марта. Магнитогорский «Металлург» в гостях одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 5:2 в стартовом матче серии второго раунда
ТАСС, 18 марта. Магнитогорский «Металлург» в гостях одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 5:2 в стартовом матче серии второго раунда
Шайбы в составе гостей забросили Филип Хольм (6-я минута), Тэйлор Бек (36), Семен Кошелев (46), Сергей Мозякин (46), Андрей Нестрашил (49). У «Авангарда» отличились Рид Буше (11), Егор Чинахов (37).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет также в подмосковной Балашихе 20 марта.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Авангард» лишь однажды не выходил в