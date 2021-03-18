«Металлург» обыграл «Авангард» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ

Шайбы в составе гостей забросили Филип Хольм (6-я минута), Тэйлор Бек (36), Семен Кошелев (46), Сергей Мозякин (46), Андрей Нестрашил (49). У «Авангарда» отличились Рид Буше (11), Егор Чинахов (37).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет также в подмосковной Балашихе 20 марта.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_20e27a11f4d11a3e04dda7e9bcdcf38e_hd/q777541/7fe0c228e6357cf1dafd0f3e8c4d2321/4771768994?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4−3), в сезоне-2011/12 победил «Авангард» (4−1).

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