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18 марта, источник: ТАСС

«Металлург» обыграл «Авангард» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 18 марта. Магнитогорский «Металлург» в гостях одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 5:2 в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе гостей забросили Филип Хольм (6-я минута), Тэйлор Бек (36), Семен Кошелев (46), Сергей Мозякин (46), Андрей Нестрашил (49). У «Авангарда» отличились Рид Буше (11), Егор Чинахов (37).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет также в подмосковной Балашихе 20 марта.

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В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победу одержал «Авангард» (4:0, 2:0, 4:2), в одном — «Металлург» (3:0). В плей-офф команды играют друг с другом в третий раз, все встречи прошли на стадии четвертьфинала. В сезоне-2010/11 победу в серии одержала магнитогорская команда (4−3), в сезоне-2011/12 победил «Авангард» (4−1).

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Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Авангард» лишь однажды не выходил в плей-офф (2013/14). Высшим достижением омичей является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). «Металлург» ни разу по итогам регулярного чемпионата не оставался за пределами зоны плей-офф, команда является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14 и 2015/16).

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