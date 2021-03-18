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18 марта, источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло СКА и повело в серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 18 марта. Московское «Динамо» в гостях обыграло петербургский СКА со счетом 4:1 в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски (12-я минута), Андрей Сергеев (31), Оскар Линдберг (45) и Дмитрий Яшкин (58). У СКА отличился Лукас Бенгтссон (56).

«Динамо» повело в серии до четырех побед под со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 20 марта.

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В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех победу одержали москвичи (4:3, 2:1 ОТ, 2:0, 3:1). В плей-офф команды встретились в шестой раз. Дважды команды играли в полуфинале, в обеих сериях победило «Динамо» (2011/12, 2012/13), трижды они играли в четвертьфинале, победу в сериях одерживал СКА (2014/15, 2015/16, 2016/17).

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СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). «Динамо» лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), москвичи также дважды становились обладателями Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13).

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СКА
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