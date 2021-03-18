Московское «Динамо» обыграло СКА и повело в серии второго раунда плей-офф КХЛ
ТАСС, 18 марта. Московское «Динамо» в гостях обыграло петербургский СКА со счетом 4:1 в первом матче второго раунда
ТАСС, 18 марта. Московское «Динамо» в гостях обыграло петербургский СКА со счетом 4:1 в первом матче второго раунда
В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски (12-я минута), Андрей Сергеев (31), Оскар Линдберг (45) и Дмитрий Яшкин (58). У СКА отличился Лукас Бенгтссон (56).
«Динамо» повело в серии до четырех побед под со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех победу одержали москвичи (4:3, 2:1 ОТ, 2:0, 3:1). В
СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны