Московское «Динамо» обыграло СКА и повело в серии второго раунда плей-офф КХЛ

«Динамо» повело в серии до четырех побед под со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 20 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех победу одержали москвичи (4:3, 2:1 ОТ, 2:0, 3:1). В плей-офф команды встретились в шестой раз. Дважды команды играли в полуфинале, в обеих сериях победило «Динамо» (2011/12, 2012/13), трижды они играли в четвертьфинале, победу в сериях одерживал СКА (2014/15, 2015/16, 2016/17).