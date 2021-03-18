«Магнитка» уверенно разобрала «Авангард». Теперь Хартли занервничает?

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«Авангард» и магнитогорский «Металлург» — исторически главные соперники друг для друга в плей-офф. Команды провели между собой 10 серий и сыграли в общей сложности 44 матча. Болельщики со стажем прекрасно помнят «сигарные войны» и колкие обмены любезностями в прессе между бывшим вице-президентом «Магнитки» Геннадием Величкиным и бывшим генменеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным, ушедшим из жизни в 2017 году. Правда, последний матч в плей-офф команды сыграли меду собой девять лет назад — 22 марта 2012 года. Тогда «ястребы» выиграли серию со счётом 4−1, а вот годом ранее сильнее оказались уральцы — 4−3.

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«Авангард» трижды в этом сезоне обыграл «Металлург» (4:0, 2:0, 4:2) и один раз уступил в Магнитогорске — 0:3. «Отрицательный баланс встреч с “Авангардом” в регулярке? Я даже не помню, что такое регулярка», — резонно заметил главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв. Действительно, теперь для обеих команд всё начинается с нуля. Многое будут решать совсем незначительные, казалось бы, детали, поэтому концентрация в Кубке Гагарина всегда максимальная. Важная задача лежит и на судьях, которые в идеале должны отработать безупречно. Хочется обсуждать хоккей, а не арбитров, поэтому пожелаем судьям оставаться незаметными.

«Авангард» и «Металлург» хорошо отдохнули, но травмированные по-прежнему есть. У омичей не могут играть Якупов и Чудинов, из-за ротации пропускали встречу Комаров, Гончаров, Соловьёв, Грицюк, Каблуков, Грубец. У магнитогорцев вне заявки остались давно травмированный Потехин, а также Яковлев и Коробкин. Зато вернулся в состав Чибисов.

Первый период команды начали без раскачки. Счёт во встрече открыли гости. Уральцы выиграли вбрасывание, Хольм принял шайбу и резко бросил с кистей — шайба влетела в угол! Плотников в борьбе на пятаке перекрыл обзор Бобкову. Шведский защитник «Магнитки» набирает очки уже четыре матча подряд (4, 1+3).

Правда, через пять минут «ястребы» счёт сравняли. Минулин получил две минуты, после чего хозяева моментально закрепились в чужой зоне. Каски сделал перевод на правый край, Буше подстроился и в касание вогнал шайбу в ближнюю девятку. Кошечкин не успел переместиться, слишком уж хорошим получился бросок.

Большинство у «Авангарда» убойное, но и у «Металлурга» оно в порядке. Свои шансы в формате «5 на 4» были и у гостей, но реализовать удаления Семёнова и Стася не удалось, хотя шансы у того же Мозякина были. Но шансы выйти вперёд были и у «ястребов». Активничал Ковальчук, здорово выглядели Зернов и Чинахов. Однако Кошечкин ошибок не допускал. 1:1 — в стартовой двадцатиминутке выявить сильнейшего не удалось.



Во втором периоде «Магнитка» в отдельных игровых отрезках серьёзно поджимала своего соперника. Затем две минуты за подножку заработал Мартынов, после чего Прохоркин и Плотников выскочили вдвоём на одного защитника, но Сергей не сумел замкнуть передачу партнёра.



Тут же судьи удалили Прохоркина за толчок на борт Толчинского, «Магнитка» осталась втроём, а Ковальчук бросил с такой силой, что у Кошечкина сломался шлем. Сервисмену гостей пришлось в экстренном порядке его чинить. В результате «Авангард» не использовал отличный шанс при игре «5 на 3», за что последовала расплата.



Каски опасно сыграл высоко поднятой клюшкой против Плотникова, «металлурги» выиграли очередное вбрасывание, после которого разящий кистевой бросок нанёс Бек. Отметим удачные действия Расмуссена на пятаке — скандинав перекрыл обзор Бобкову.

Малейшая расслабленность стоила «Магнитке» гола. «Ястребы» моментально сравняли счёт. Семёнов по центру влетел в зону и оставил шайбу Чинахову, который буквально расстрелял ворота Кошечкина.

В третьем отрезке встречи привет Бобу Хартли передал нападающий Семён Кошелев, которому удался отменный кистевой бросок. Напомним, что Хартли и Кошелев не сработались в «Авангарде», в результате чего нападающего обменяли в магнитогорский клуб.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_20e27a11f4d11a3e04dda7e9bcdcf38e_hd/q777541/2a498b574a6564a4ae2ebe063f54ee50/4771770006?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Едва ли не в следующей атаке «Магнитка» забросила четвёртую шайбу, сделав это на отложенном штрафе. Карпов здорово развернулся за воротами и отдал на пятак, а Мозякин с близкого расстояния филигранно протолкнул шайбу мимо Бобкова. Хартли не понимал, что происходит с его командой, а гости будто летали на льду.



Очередное удаление (на сей раз не выдержали нервы у Костина) привело к пятой шайбе в исполнении команды Ильи Воробьёва. Комбинация была разыграна как по нотам. Расмуссен выдержал паузу и сделал перевод в центр, Нестрашил подстроился и вогнал шайбу под перекладину. Самое интересное, что заменить Бобкова, по сути, не было возможности. Не выпускать же на лёд в игре с такой «Магниткой» молодого и неопытного Андрея Мишурова?

5:2 — «Металлург» весь матч ловил «Авангард» на ошибках, наказывая соперника за них. Заслуженная победа уральцев, которые повели в серии со счётом 1−0.

Программу минимум «металлурги» на выезде выполнили. Но почему бы не замахнуться на большее?