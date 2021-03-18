Лучшая атака плей-офф не могла забить 55 минут! «Динамо» начало серию с победы над СКА

В нашем традиционном конкурсе прогнозов большинство «предсказамусов» в серии между СКА и «Динамо» поставили на победу москвичей. Были ли они правы, узнаем через неделю-другую, но первый матч «Динамо» уверенно выиграло на выезде, показав, что отлично подготовилось к серьёзному сопернику.

Все предпосылки захватывающей серии на месте — оба клуба дважды выигрывали Кубок Гагарина, у «Динамо» — великолепное первое звено и шикарное большинство, у СКА — сильные легионеры, яркая молодёжь и практически равноценные четыре пятёрки, каждая их которых представляет потенциальную угрозу. И история противостояния в плей-офф богатая, хоть эти соперники и не скрещивали клюшки в кубковых битвах с 2017 года.

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«Динамо» на старте ожидаемо сосредоточилось на обороне и не лезло вперёд, а лишь организованно действовало у своих ворот. Тем не менее, именно гости создали первый опасный момент — сначала Шипачёв подправлял шайбу в воздухе, потом вездесущий Яшкин пытался добить её с пятачка.



Первая атака словно послужила сигналом для бело-голубых перейти к более активным действиям. Однако Круглов переусердствовал, толкнул Галимова на борт и оставил гостей в меньшинстве. СКА в большинстве бросал, пытался закопать шайбу, даже устроил стычку, но не забил. А буквально через минуту бело-голубые продемонстрировали идеальную реализацию большинства — выигранное вбрасывание, перевод на защитника, мощный замах Чайковски, которому даже не был нужен трафик, чтобы переиграть Самонова.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_62481ce23bcb58db21c033541d734cd2_hd/q777333/8c9157c643a6f0c7140880a5e7a792bf/4771770386?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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У СКА в первом периоде было ещё два шанса разыграть лишнего, но динамовцы продолжили безупречную игру в меньшинстве (0 пропущенных голов), которую начали ещё в первом раунде с «Северсталью». Быть может, не хватает «армейцам» Владимира Ткачёва и его воздушных передач на пустые ворота? Но Ткачёв последний раз появлялся в составе в четвёртом матче первого раунда, а без него «армейцы» предпочитали действовать более прямолинейно, поливая от синей линии или из круга вбрасывания, но всё это не ставило для «Динамо» неразрешимых проблем.

Во втором периоде СКА прижал «Динамо» к воротам, пользуясь ближней скамейкой к зоне атаки, много атаковал позиционно и был в нескольких сантиметрах от того, чтобы сравнять счёт, но шайба после броска Ожиганова только облизала штангу. Бело-голубые снова не бежали вперёд всеми силами, предпочитая играть попроще и понадёжнее, но в атаке у них всё равно получалось гораздо эффективнее. С опасной позиции угрожал воротам Линдберг, пытался прорваться к владениям Самонова Шипачёв, а счёт увеличил лучший защитник-бомбардир этого плей-офф Андрей Сергеев. Гол получился практически под копирку с первым, разве что случился он в равных составах.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_de38be800963279f5c3363115791f7c0_hd/q777409/2d0f56cfa64949784eeb0e8d540402fd/4771770435?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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В третьем периоде Валерий Брагин перетасовал звенья в попытке что-то изменить, но изменился лишь счёт на табло в пользу «Динамо», которое провело быструю атаку, завершившуюся подправлением Линдберга.

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Петербуржцы лишили Ивана Бочарова «сухаря» в концовке встречи, заодно разгадав-таки меньшинство бело-голубых. Бенгтссон получил шайбу, сдвинулся в центр, прицелился и нанёс точный бросок.

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Лучшая атака этого плей-офф (3,8 голов в среднем за игру) не могла забить 55 минут, да и забила уже тогда, когда исход встречи был практически предрешён (Яшкин голом в пустые снял все вопросы о победителе). «Динамо» лишило петербуржцев пространства и всех козырей, перекрывая опасные передачи и оттесняя атаку на периметр. Очевидно, к этой серии москвичи подготовились основательно, в то время как «армейцы» растерялись против организованной обороны. В регулярке «Динамо» одержало над СКА четыре победы из четырёх, и в плей-офф ничего не изменилось. По крайней мере, пока.