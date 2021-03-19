ЦСКА обыграл «Локомотив» и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ

В составе победителей голы забили Джон Гилмор (7-я минута), Максим Шалунов (9), Андрей Светлаков (31) и Артем Блажиевский (58). У «Локомотива» отличился Егор Коршков (51). Сухая серия голкипера ярославской команды Эдварда Паскуале прервалась на отметке 99 минут 8 секунд.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. В первом матче победу одержали ярославцы со счетом 2:0. Следующая игра пройдет в Ярославле 21 марта.

ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В плей-офф команды встречались один раз, в сезоне-2016/17, также на стадии ¼ финала, «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−2.