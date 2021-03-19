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22:03 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Локомотив» и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:1 во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 627 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Джон Гилмор (7-я минута), Максим Шалунов (9), Андрей Светлаков (31) и Артем Блажиевский (58). У «Локомотива» отличился Егор Коршков (51). Сухая серия голкипера ярославской команды Эдварда Паскуале прервалась на отметке 99 минут 8 секунд.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. В первом матче победу одержали ярославцы со счетом 2:0. Следующая игра пройдет в Ярославле 21 марта.

ЦСКА выиграл у «Локомотива» три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В плей-офф команды встречались один раз, в сезоне-2016/17, также на стадии ¼ финала, «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4−2.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. «Локомотив» играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.

ЦСКА
4:1
2:0, 1:0, 1:1
Локомотив
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