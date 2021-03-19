ЦСКА обыграл «Локомотив» и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:1 во втором матче серии второго раунда
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:1 во втором матче серии второго раунда
В составе победителей голы забили Джон Гилмор (7-я минута), Максим Шалунов (9), Андрей Светлаков (31) и Артем Блажиевский (58). У «Локомотива» отличился Егор Коршков (51). Сухая серия голкипера ярославской команды Эдварда Паскуале прервалась на отметке 99 минут 8 секунд.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. В первом матче победу одержали ярославцы со счетом 2:0. Следующая игра пройдет в Ярославле 21 марта.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен